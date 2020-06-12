В России учредили медаль за помощь в период пандемии коронавируса

«Учредить памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», — говорится в документе.
Изготовлением медалей, футляров и капсул, как указывается в распоряжении, будет заниматься ФГУП Центр «Русские ремесла» управления делами президента. Изготовлением и поставками бланков грамот к памятным медалям займется ФГУП издательство «Известия», следует из документа.
Награды будут вручаться организаторам и участникам акции от имени президента, а порядок вручения определит Росмолодежь.
Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и ряд волонтерских организаций. Цель акции — поддержка пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса COVID-19. Согласно данным на сайте акции, ряды волонтеров пополнили свыше 117 тыс. человек, а помощь получили почти 3 млн человек.