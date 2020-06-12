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05:45 (мск), источник: Известия

США выделят Украине $250 млн на защиту от «российской агрессии»

Министерство обороны США предоставит военную помощь Украине в текущем финансовом году в размере $250 млн на защиту от «российской агрессии». Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном в четверг, 11 июня.

Ситуация на Украине
Источник: Известия

«Пентагон объявляет о финансировании программы по содействию безопасности Украины, которое будет направлено на дополнительную подготовку и закупку снаряжения для усиления способности Украины защищаться от российской агрессии», — отмечается в публикации.

Уточняется, что половина этих средств зависела от успешного проведения в стране реформ. Ведомство отметило «продолжающийся прогресс» Украины в борьбе с коррупцией и проведении реформирования оборонной системы.

В Пентагоне также подчеркнули свою приверженность территориальной целостности Украины и назвали государство своим «важнейшим партнером на переднем крае стратегической конкуренции с Россией».

28 мая стало известно, что Пентагон уведомил конгресс США о предоставлении Украине дополнительных $125 млн, так как страна добилась успехов в проведении реформ.

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США выделят Украине $250 млн на защиту от «российской агрессии»
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