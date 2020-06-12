Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 июняОсвящение Исаакиевского собора, награждение The Beatles и другие события этого дня
Фоторепортажи
8Умер Михаил Кокшенов
16Беспорядки в США
05:44 (мск), источник: Известия

Ким Чен Ын поздравил россиян с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России, сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи 12 июня.

Источник: Reuters

В своем послании северокорейский лидер передал теплые поздравления Путину, российскому правительству и гражданам страны от имени всего народа КНДР.

«Российский народ делает большие успехи в борьбе за построение мощной и процветающей России, смело преодолевая всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам», — сказано в поздравлении.

Также Ким Чен Ын подчеркнул, что стремление и желание двух государств укрепить дружбу соответствует требованиям эпохи. По словам главы КНДР, он с радостью вспоминает о первой встрече с президентом России в городе Владивостоке.

«Искренне желаю президенту России здоровья и успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу — благополучия и процветания», — заключил лидер КНДР.

Ранее россиян поздравил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отметил, что этот праздник объединяет всех, кому дорога Россия, кто является носителем русского языка и культуры.

Кроме того, поздравления направили депутаты Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь». В их поздравлении указывается, что Украину с Россией связывают родственные связи, духовные и культурные ценности, а также общее историческое наследие.

День России отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Читайте также
 Драгоценный укол: президент поддержал идею обеспечить пациентов со СМА лекарствами
Игра на деньги: чем Украина пожертвовала ради нового кредита МВФ
Коронавирус COVID-19: главные события 11 июня
Мурашко рассказал про вторую волну коронавируса
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Вирусолог объяснил правила ношения маски в жару
В Сети выбрали самые красивые фото года
На США надвигается вторая волна COVID-19
Здоровье
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно Ее упомянули в Книге рекордов Гиннеса.
Hi-Tech
Официально: Sony впервые показала PlayStation 5 (фото) Сразу две версии
Авто
Борщ, лазанья и пибимпап: что едят на российских автозаводах Хорошее и правильное питание — залог здоровья и прилежной работы. Авто Mail.ru попросил автомобильные предприятия рассказать, как устроена работа столовых и что сотрудники предпочитают на обед
Кино
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра» В эксклюзивной фотоленте «Кино Mail.ru» — самые атмосферные и яркие фото звезд с главного летнего российского кинофестиваля за последние годы. Наслаждаемся и с нетерпением ждем перенесенного на осень «Кинотавра 2020»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Поправки 229
Кто прав? 207
В 6,8 в школу - не жалели,что отдали? 183
Квартира или дом? 152
Леди
Как худеет 61-летняя Лариса Гузеева Как телеведущая скидывает лишний вес и поддерживает молодость?
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь