07:43 (мск), источник: РИА Новости
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил проект новых
Новые правила, как ожидается, будут действовать до 1 января 2031 года. Как поясняется, они разработаны для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с реализацией пищевой продукции в магазинах и рынках.
Продавцам запретят отпускать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах продукты без упаковки, а также продавать яйца в отделах, реализующих не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению, и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.
«В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря», — говорится в документе.
Кроме того, над торговыми местами на открытых рынках обяжут устанавливать навесы для защиты продуктов от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В торговых палатках и киосках необходимо будет иметь раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.
Продажу бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли также запретят.