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07:59 (мск), источник: РБК

Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников

В администрации президента заканчивается режим удаленной работы. С понедельника, 15 июня, большинство чиновников возвращаются на рабочие места. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, также это подтвердили три чиновника администрации президента.

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Источник: AP 2020

«До нас довели, что, поскольку сняты ограничения (в Москве), с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы», — сказал один из собеседников РБК. При этом часть сотрудников вернулись к обычному режиму уже с понедельника, 8 июня.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК об отмене режима удаленной работы в Кремле.

На удаленный режим чиновников администрации президента перевели 30 марта, после того как в обращении к нации Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии кафе, ресторанов, парков, увеселительных заведений и торговых предприятий, которые не продают товары первой необходимости. На удаленный режим отправят людей в возрасте старше 60 лет и тех, чьи обязанности позволяют работать из дома, говорили источники РБК.

На практике график нахождения на самоизоляции был гибким, кому и в какое время следует работать из дома, определяли начальники управлений либо их заместители, рассказывали РБК сотрудники различных подразделений Кремля.

Например, мог действовать график «неделя дома — неделя на работе» или «три дня дома — два дня на работе», кого-то руководство вызывало по мере необходимости, а кто-то работал из дома постоянно.

О снятии режима самоизоляции в Москве Сергей Собянин объявил 8 июня. Режим самоизоляции и пропуска были отменены с 9 июня. С 16 июня в столице заработают летние веранды, с 23 июня — кафе и рестораны.

Выход из ограничений был выстрадан жесткими ограничительными мерами, самоотверженной работой медиков и ответственным поведением москвичей, сказал мэр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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