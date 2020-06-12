Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 июняОсвящение Исаакиевского собора, награждение The Beatles и другие события этого дня
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
09:00 (мск), источник: Известия

ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco крылатые ракеты были «иранского происхождения», сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша.

Источник: Известия

При этом в предыдущем отчете сообщалось, что установить производителя ракет и беспилотников, которые атаковали нефтяные объекты в сентябре 2019 года, не удалось.

Согласно данным агентства, новый доклад основан на анализе фрагментов оружия, примененного во время прошлогодних атак на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс.

«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе, который однако опубликован не был.

Выводы, как отмечается, сделаны на основе конструкции ракет и беспилотников, а также надписей на фарси.

14 сентября 2019 года по двум нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии были нанесены ракетные удары, из-за чего произошли пожары. Вашингтон и Эр-Рияд допустили причастность Ирана к произошедшему.

Позже ответственность за атаку взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар-Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и всё равно обвинил в произошедшем Тегеран.

Иранский лидер Хасан Роухани обвинения отвергает. По его словам, атака стала предупреждением от йеменцев за развязывание войны в их государстве.

Справка
Почему Иран и Саудовская Аравия стали заклятыми врагами

Саудовская Аравия и Иран снова на ножах. Они уже давно считают друг друга противниками, но в последнее время ситуация стала гораздо более напряженной.

Следите за развитием темы Обострение конфликта США и Ирана
 Драгоценный укол: президент поддержал идею обеспечить пациентов со СМА лекарствами
Игра на деньги: чем Украина пожертвовала ради нового кредита МВФ
Роспотребнадзор разработал новые требования для магазинов
Определена самая защищенная от коронавируса группа крови
Вирусолог назвал срок второй волны COVID-19
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
СМИ: Лига чемпионов будет завершена в формате «Финала восьми»
Вирусолог объяснил правила ношения маски в жару
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Hi-Tech
Официально: Sony впервые показала PlayStation 5 (фото) Сразу две версии
Авто
Борщ, лазанья и пибимпап: что едят на российских автозаводах Хорошее и правильное питание — залог здоровья и прилежной работы. Авто Mail.ru попросил автомобильные предприятия рассказать, как устроена работа столовых и что сотрудники предпочитают на обед
Кино
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра» В эксклюзивной фотоленте «Кино Mail.ru» — самые атмосферные и яркие фото звезд с главного летнего российского кинофестиваля за последние годы. Наслаждаемся и с нетерпением ждем перенесенного на осень «Кинотавра 2020»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Кто прав? 262
Поправки 240
В 6,8 в школу - не жалели,что отдали? 197
Квартира или дом? 167
Леди
Как худеет 61-летняя Лариса Гузеева Как телеведущая скидывает лишний вес и поддерживает молодость?
Новости партнеров
Тысячи приютов заработают с новой силой после поправки о животных
Президент ввел новые меры поддержки для тех, кто потерял работу в эпидемию
Потерявшие работу после 1 марта будут получать свыше 12 тысяч - президент
Эти поправки в Конституцию заработают сразу после голосования
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь