ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

При этом в предыдущем отчете сообщалось, что установить производителя ракет и беспилотников, которые атаковали нефтяные объекты в сентябре 2019 года, не удалось.
Согласно данным агентства, новый доклад основан на анализе фрагментов оружия, примененного во время прошлогодних атак на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс.
«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе, который однако опубликован не был.
Выводы, как отмечается, сделаны на основе конструкции ракет и беспилотников, а также надписей на фарси.
14 сентября 2019 года по двум нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии были нанесены ракетные удары, из-за чего произошли пожары. Вашингтон и Эр-Рияд допустили причастность Ирана к произошедшему.
Позже ответственность за атаку взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар-Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и всё равно обвинил в произошедшем Тегеран.
Иранский лидер Хасан Роухани обвинения отвергает. По его словам, атака стала предупреждением от йеменцев за развязывание войны в их государстве.