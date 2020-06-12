14:48 (мск), источник: Daily Storm
Российский флот пополнился атомной подлодкой «Князь Владимир»
Судно было разработано в ходе проекта «Борей-А».
В боевой состав ВМС РФ включили атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». Подлодка была разработана под эгидой проекта 955А (шифр «Борей-А»). На строительство судна ушло почти восемь лет. Как ранее сообщали в Минобороны, «Князь Владимир» должен иметь по сравнению с другими судами меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.
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Адмирал в свою очередь рассказал, что экипаж подлодки уже готов к действию и зарекомендовал себя во время испытаний, проведенных осенью прошлого года. Моряки прошли обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ, экипаж провел испытания подводной лодки и готов к ее эксплуатации, уточнил Евменов.
«Князь Владимир» был заложен на Северном машиностроительном предприятии (Севмаше) 30 июля 2012 года. Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники «Рубин» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Каждая из них несет 16 баллистических ракет «Булава».
Егор Латышев