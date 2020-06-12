Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
16Ликвидация ЧС в Норильске
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
13:57 (мск), источник: ТАСС

Путин уверен, что поправки по защите истории России и ее границ поддерживает большинство

По мнению президента, для россиян «любовь к родине и к матери, подарившей… жизнь, — чувства одного порядка».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин уверен, что поправки в конституцию, направленные на защиту исторической правды и незыблемость границ России, поддерживаются абсолютным большинством граждан РФ.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре», — сказал глава государства, выступая в День России на Поклонной горе после церемонии подъема флага и перед награждением Героев Труда. Президент также упомянул «сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость» границ РФ.

Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан.
Владимир Путин

«Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России», — подчеркнул Путин, отметив, что для россиян «любовь к родине и к матери, подарившей <…> жизнь, — чувства одного порядка».

Президент поздравил с Днем России всех граждан страны и соотечественников за рубежом, «всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом». «Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству», — сказал Путин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Все о голосовании по поправкам в Конституцию РФОбъясняем, как, где и за что мы будем голосовать в этом году.
 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
В России выявили почти 9000 новых случаев заражения COVID-19
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
Вирусолог назвал срок второй волны COVID-19
ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
В Словении показали трех детенышей белых «драконов» (видео)
В Нью-Джерси местные власти снесли памятник Колумбу
Путин принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
Необычные цены на AliExpress. Это надо видеть Только лучшее!
Авто
Борщ, лазанья и пибимпап: что едят на российских автозаводах Хорошее и правильное питание — залог здоровья и прилежной работы. Авто Mail.ru попросил автомобильные предприятия рассказать, как устроена работа столовых и что сотрудники предпочитают на обед
Кино
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров Южные степи и уральские реки, московский метрополитен и Крайний Cевер: вдохновляйтесь живописными фильмами, снятыми в разных уголках нашей необъятной Родины, и отправляйтесь в путешествие, на которое долго не могли решиться!
Новости партнеров
Везде, где обновляли Конституцию, голосовали за весь текст сразу
Твой голос за героев ВОВ
А нам нельзя? В глазах французов менять-дополнять Конституции - норма
"Ваня, все. Это конец". Слова Ефремова другу после аварии
Популярные темы на «Детях»
Кто прав? 283
Поправки 243
Квартира или дом? 173
Подарок свекрови 126
Леди
Королева и другие звезды, которые одеваются так же, как их мамы Мы собрали знаменитостей, у которых яркие, а иногда и нелепые образы — явление семейное.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь