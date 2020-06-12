13:57 (мск), источник: ТАСС
Путин уверен, что поправки по защите истории России и ее границ поддерживает большинство
По мнению президента, для россиян «любовь к родине и к матери, подарившей… жизнь, — чувства одного порядка».
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин уверен, что поправки в конституцию, направленные на защиту исторической правды и незыблемость границ России, поддерживаются абсолютным большинством граждан РФ.
«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к
Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан.
«Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России», — подчеркнул Путин, отметив, что для россиян «любовь к родине и к матери, подарившей <…> жизнь, — чувства одного порядка».
Президент поздравил с Днем России всех граждан страны и соотечественников за рубежом, «всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом». «Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству», — сказал Путин.