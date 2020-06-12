Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
14Расовый бумеранг
14:02 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Путин в День России принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню России торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 12.06
Инфицировано511 423+8 987
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
30.0512.06
Скончалось6 715+183
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
30.0512.06
Выздоровело269 370+8 220
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
30.0512.06
Инфицировано7 534 325+174 086
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
30.0512.06
Скончалось421 856+5 655
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
30.0512.06
Выздоровело3 555 492+100 685
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
30.0512.06
Идёт загрузка
Источник: Пресс-служба Президента России

«Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма», — сказал российский лидер после церемонии.

«На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству. Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы», — приводит его слова РИА «Новости».

Читайте также
Путин присвоил звания генералов 22 офицерам МВД и Росгвардии

Путин отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России», — сказал президент.

«Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», — добавил глава государства.

Также Путин вручил медали Героя Труда, церемония награждения впервые проходит на открытом воздухе. Среди награждаемых — известный детский хирург Леонид Рошаль.

Глава государства отметил, что все по-новому открыли для себя высокую миссию медиков, они достойны самых высоких наград, передает ТАСС.

Читайте также
В России учредили медаль за помощь в период пандемии коронавируса

Звание Героя Труда России было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что церемония поднятия флага не станет традиционной для 12 июня. «Это мероприятие для этого года», — сказал он.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России — медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

Читайте также
Российская Федерация отмечает День России

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, Россия добьется новых успехов в созидании и развитии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке
Хомячководам граждане не нужны
В России выявили почти 9000 новых случаев заражения COVID-19
Определена самая защищенная от коронавируса группа крови
ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Вирусолог назвал срок второй волны COVID-19
В Нью-Джерси местные власти снесли памятник Колумбу
Озеро в Индии за ночь изменило цвет
Здоровье
12 величайших российских ученых-медиков В День России проект Здоровье Mail.ru выбирает 12 наиболее важных ученых и рассказывает об их открытиях.
Hi-Tech
Необычные цены на AliExpress. Это надо видеть Только лучшее!
Горячие темы на Авто
Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием. 257
Откупится? 244
Товарищи, как вы на пузотёрках ездите? 97
Самый чистый воздух ! 78
Кино
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров Южные степи и уральские реки, московский метрополитен и Крайний Cевер: вдохновляйтесь живописными фильмами, снятыми в разных уголках нашей необъятной Родины, и отправляйтесь в путешествие, на которое долго не могли решиться!
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос копией актрисы В сети восхитились красотой мальчика
Леди
Как худеет 61-летняя Лариса Гузеева Как телеведущая скидывает лишний вес и поддерживает молодость?
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь