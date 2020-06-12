17:15 (мск), источник: Вести.Ru
Песков рассказал, чем занимался в детстве и кто его герои
Суть своей работы разъяснил, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!»,
Вопросы часто бывают неожиданными, отметил он, и нужно вместе с президентом быть в курсе всего происходящего, так как «иначе ты не сможешь это разъяснять». При этом, если сформулируешь
Допускать такого, конечно же, нельзя поэтому работа
В детстве, рассказал юнармейцам Песков, он «ничего примечательного не делал» — хулиганил, зимой играл в хоккей во дворе, а летом лазил обдирать соседские яблони. Родители, однако, постарались привить ему любовь к занятиям спортом: юный Песков занимался баскетболом и настольным теннисом, да и сейчас тоже старается не терять форму.
«По мере того, как работа позволяет, раза
Пандемия коронавируса COVID-19, однако, показала всем, что такое героизм. Примером героизма военных Песков считает выполнение нашими военнослужащими своего долга в Сирии, передает ТАСС.
Работавший еще в системе МИД СССР Песков назвал три главных качества для любого дипломата: это абсолютная, безусловная любовь к Родине, образованность и чувство юмора. Сам он жалеет, что в свое время не читал столько, сколько от него требовали его родители. У взрослого человека такой возможности уже нет — жизнь его «закручивает в водоворот».