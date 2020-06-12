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20:47 (мск), источник: Известия

Контрразведка закрыла дело об угрозе отравления пражских политиков

Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления трех пражских муниципальных политиков. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщается на сайте контрразведки.

Источник: Reuters

В сообщении спецслужбы утверждается, что данный случай оказался «простой и грустной историей о враждебности и зависти». Так, в адрес ведомства поступило анонимное электронное письмо, в котором говорилось, что российский дипломат доставил в Прагу яд рицин.

Затем в местные СМИ произошел вброс этой информации, что значительно затруднило расследование.

В Службе безопасности и информации Чехии заявили, что, несмотря на все препоны, дело удалось раскрыть в сжатые сроки. Там признали, что сведения в письме оказались ложными и недостоверная информация была предоставлена с целью навредить карьере дипломата.

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5 июня чешский премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что страна объявила и.о. главы Россотрудничества в Праге Андрея Кончакова и сотрудника учреждения по фамилии Рыбаков персонами нон грата. По его словам, инцидент с ядом, который провезли на территорию Праги с целью отравить чешских политиков, нанес ущерб «доброму имени» России. Дипломаты вылетели в Москву 7 июня, пишет «Газета.ру».

Речь идет об инциденте, произошедшем в мае. Тогда в чешских СМИ появилась информация, что некий мужчина с российским диппаспортом ввез в Прагу смертельный яд с целью отравления старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.

Утверждалось, что это якобы был Кончаков. В результате чешские журналисты развернули травлю и антироссийскую кампанию, в адрес одного из дипломатов начали поступать угрозы.

При этом Бабиш признал, что эта история была фейком и никаких доказательств ее правдивости никто не предоставлял.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что высылка российских дипломатических сотрудников не отвечает интересам Чехии. По ее словам, отношения двух стран целенаправленно портятся со стороны определенной части чешской элиты.

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