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21:11 (мск), источник: ТАСС

Болтон в своих мемуарах раскритиковал внешнюю политику Трампа

Его книга называется «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в готовящихся к публикации мемуарах представляет Дональда Трампа как человека, который относится к внешней политике как к сделкам с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США. Об этом говорится в предисловии к книге Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), размещенном в пятницу на сайте издательства Simon and Schuster.

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«Он видел президента, который считал внешнюю политику чем-то вроде заключения сделки с недвижимостью, чем-то, что связано с личными отношениями, с умением подать себя как на телевизионном шоу и продвигать свои собственные интересы, — говорится в предисловии. — В результате США утратили возможность противостоять самым серьезным угрозам, а в том, что касается Китая, России, Ирана и Северной Кореи, оказались в итоге в более уязвимом положении».

«Он изображает президента, которого привлекает хаос, который дружелюбен к нашим противникам, отталкивает наших союзников и испытывает глубокую подозрительность по отношению к его собственной администрации, — отмечается в предисловии. — По утверждению Болтона, все эти факторы привели к тому, что Трамп ступил на странный путь, ведущий к импичменту».

«Различия между нынешним президентом и теми президентами, в администрации которых я работал ранее, просто поразительны», — приводятся в предисловии слова Болтона, занимавшего различные посты в администрациях президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

По его словам, ему «трудно припомнить важное решение Трампа, которое не было бы продиктовано расчетами на переизбрание».

Мемуары Болтона должны были выйти в свет в марте, однако их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что она перенесена на 23 июня. Ранее на этой неделе газета The Hill сообщила, что, по мнению Белого дома, в книге Болтона есть информация, которая расценивается как секретная.

Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер заявил, что тот совершал серьезные ошибки.

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