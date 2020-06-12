21:11 (мск), источник: ТАСС
Болтон в своих мемуарах раскритиковал внешнюю политику Трампа
Его книга называется «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».
«Он видел президента, который считал внешнюю политику
«Он изображает президента, которого привлекает хаос, который дружелюбен к нашим противникам, отталкивает наших союзников и испытывает глубокую подозрительность по отношению к его собственной администрации, — отмечается в предисловии. — По утверждению Болтона, все эти факторы привели к тому, что Трамп ступил на странный путь, ведущий к импичменту».
«Различия между нынешним президентом и теми президентами, в администрации которых я работал ранее, просто поразительны», — приводятся в предисловии слова Болтона, занимавшего различные посты в администрациях президентов Рональда Рейгана, Джорджа
Мемуары Болтона должны были выйти в свет в марте, однако их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что она перенесена на 23 июня. Ранее на этой неделе газета The Hill сообщила, что, по мнению Белого дома, в книге Болтона есть информация, которая расценивается как секретная.
Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер заявил, что тот совершал серьезные ошибки.