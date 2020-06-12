21:59 (мск), источник: РИА Новости
Саакашвили похвалил генпрокурора Украины за дело против Порошенко
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и
В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу.
«Генеральная прокуратура нашла наконец в себе силы, новый генпрокурор реально оказалась молодцом и возбудила дело по Порошенко. На первый взгляд может показаться, что не понятно, кого там назначили замом с согласования, и вроде не понятно, стоит ли за это сажать, но надо понимать, кто такой Семочко. Он — бандит», — заявил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24» в пятницу.
По его словам, при Порошенко страна стала беднее на 30%, а сам Порошенко, по заниженным данных Forbes, стал богаче минимум вдвое.
«Если идти по следам этих денег, то много чего можно найти. Да, я знаю, что многие останавливают генерального прокурора, внутри прокуратуры у многих сомнения по этому поводу, но генпрокурор приняла решение по этому поводу», — сказал Саакашвили.
В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015—2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений — селе Козин под Киевом — стоимостью несколько миллионов долларов.
Также в расследовании говорилось, что семья «украинского разведчика и контрразведчика» Семочко числится в базах данных налогоплательщиков России. Впоследствии украинская контрразведка подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.