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21:59 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили похвалил генпрокурора Украины за дело против Порошенко

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «молодцом» генерального прокурора Украины, которая «нашла в себе силы» возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко.

Источник: Reuters

В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил главу Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.

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«Генеральная прокуратура нашла наконец в себе силы, новый генпрокурор реально оказалась молодцом и возбудила дело по Порошенко. На первый взгляд может показаться, что не понятно, кого там назначили замом с согласования, и вроде не понятно, стоит ли за это сажать, но надо понимать, кто такой Семочко. Он — бандит», — заявил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24» в пятницу.

По его словам, при Порошенко страна стала беднее на 30%, а сам Порошенко, по заниженным данных Forbes, стал богаче минимум вдвое.

«Если идти по следам этих денег, то много чего можно найти. Да, я знаю, что многие останавливают генерального прокурора, внутри прокуратуры у многих сомнения по этому поводу, но генпрокурор приняла решение по этому поводу», — сказал Саакашвили.

В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015—2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений — селе Козин под Киевом — стоимостью несколько миллионов долларов.

Также в расследовании говорилось, что семья «украинского разведчика и контрразведчика» Семочко числится в базах данных налогоплательщиков России. Впоследствии украинская контрразведка подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.

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