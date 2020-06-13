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02:15 (мск), источник: Коммерсантъ

США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России

Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. Ведомство проинформировало об этом федеральный суд столичного округа Колумбия, передает Bloomberg.

Источник: Reuters

По данным агентства, в опубликованных материалах будет больше информации о роли экс-советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна в деле. В феврале его приговорили к 3 годам и 4 месяцам заключения за дачу ложных показаний, за попытки помешать расследованию Конгресса и за запугивание свидетеля.

США в мае 2017 года начали расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В 2019 году следствие объявило, что выявило многочисленные попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостаточного количества улик.

На этой неделе крупнейшее парламентское объединение Республиканской партии США предложило свое видение внешней политики и стратегию противодействия противникам Америки. Оно считает Россию одной из самых серьезных угроз.

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