США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России

По данным агентства, в опубликованных материалах будет больше информации о роли экс-советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна в деле. В феврале его приговорили к 3 годам и 4 месяцам заключения за дачу ложных показаний, за попытки помешать расследованию Конгресса и за запугивание свидетеля.
США в мае 2017 года начали расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В 2019 году следствие объявило, что выявило многочисленные попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостаточного количества улик.
На этой неделе крупнейшее парламентское объединение Республиканской партии США предложило свое видение внешней политики и стратегию противодействия противникам Америки. Оно считает Россию одной из самых серьезных угроз.