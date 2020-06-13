Зеленский поручил правительству принять меры по сдерживанию пандемии

«Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — сказал Владимир Зеленский. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что беспокойство вызывают повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.
«Причины для паники нет, но есть “звоночки”, которые требуют реакции», — поддержал Степанова премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мер адаптивного карантина.
Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт — места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления — на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную кабинетом министров.
Сегодня стало известно, что количество подтвержденных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 753, до 30 506. Медики и чиновники в регионах пересматривают планы ослабления карантина и готовятся к его возможному существенному продлению.