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19:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский поручил правительству принять меры по сдерживанию пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с правительством заявил, что в стране уже несколько дней наблюдается значительный рост количества подтвержденных случаев заражения COVID-19. Президент в этой связи ожидает от министров прогнозов и решений. Зеленский выразил обеспокоенность количеством заболевших.

Коронавирус COVID-19
19:11 (мск)Пандемия коронавируса. Что нужно знать
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 13.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 829+114
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело274 641+5 271
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 702 513+145 625
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось426 991+4 539
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
31.0513.06
Выздоровело3 657 830+90 972
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
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Источник: Reuters

«Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — сказал Владимир Зеленский. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что беспокойство вызывают повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

«Причины для паники нет, но есть “звоночки”, которые требуют реакции», — поддержал Степанова премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мер адаптивного карантина.

Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт — места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления — на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную кабинетом министров.
Владимир Зеленский

Сегодня стало известно, что количество подтвержденных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 753, до 30 506. Медики и чиновники в регионах пересматривают планы ослабления карантина и готовятся к его возможному существенному продлению.

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