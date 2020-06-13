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20:48 (мск), источник: РИА Новости

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и «решать чужие конфликты», заявил президент Дональд Трамп.

Источник: AP 2020

По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — сказал американский лидер, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

Трамп заявил, что «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место». Он добавил, что в обязанности американских войск не входит разрешение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».

Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить.
Дональд Трамп

Примечательно, что несколько дней назад Трамп проинформировал конгресс о сохранении американских военных в некоторых странах, куда контингент ввели еще прошлые американские президенты.

Помимо Афганистана, где кампания США тянется почти 19 лет, речь идет о таких странах, как Ирак, Сирия, Иордания, Турция, Ливан, Египет, Филиппины, Аравийский полуостров, Косово, Восточная Африка, бассейн озера Чад и Сахельский регион.

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