21:59 (мск), источник: РБК
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Задержания
«Я полностью разделяю позицию из
«Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня. Он затрагивает интересы собственников, клиентов, творится абсолютный беспредел, нарушаются все законы Беларуси по банковской тайне в отношении людей, которые даже не являются фигурантами этих дел», — продолжает Бабарико.
В Белгазпромбанке по 49,8% акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. В пятницу обе компании сообщили о том, что 11 июня в нарушение белорусского законодательства правлением Национального банка «были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Белоруссии и Договора о Евразийском экономическом союзе, говорится в их
Белорусские СМИ сообщили, что на пост предправления может быть назначена бывший руководитель Национального банка Белоруссии Надежда Ермакова. «Председателя правления назначают собственники и акционеры. В Белгазпромбанке государство имеет исчезающе малую долю, и эта доля не является золотой акцией. Поэтому назначение даже и.о. председателя правления — прерогатива акционеров», — пояснил РБК Бабарико.
Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил, что в ходе следственных мероприятий были задержаны 15 человек, в том числе замруководителя банка и представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка). Уголовные дела возбуждены по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следственных мероприятий изъято более $4 млн.
«Им предъявлено уклонение от уплаты налогов, потому что у них на хранении есть мои деньги. У меня есть такая банковская привычка не хранить все в одной корзине», — объясняет политик.
Отказываться от участия в президентской кампании Бабарико не намерен. «Я, наверное, не предполагал такого масштаба и такого страха, который наведут эти выборы на действующую власть. Но я готов был к, назовем это так, провокационным действиям», — говорит он. По словам Бабарико, в его штабе подготовлены различные сценарии: «У нас на сегодня все готово к тому, чтобы даже без меня дойти до 9 августа».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 12 июня, рассказал, что «работали по этому банку и по ним с 2016 года», «обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежную собственность», активизировались действия после получения информации от иностранных партнеров.
«Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там…», — прокомментировал он высказывания Бабарико, который в пятницу отверг подозрения в нарушениях при работе в банке. Выдвижение Бабарико глава государства связал с расследованием. «Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести», — заявил белорусский лидер.
РБК обратился за комментарием по поводу слов Бабарико к
Всего в президентской кампании хотят принять участие 15 человек, включая Лукашенко. До 19 июня инициативные группы должны сдать минимум 100 тыс. подписей в поддержку выдвижения кандидатов.