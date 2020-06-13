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13 июня, источник: Lenta.Ru

Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом

Выступая перед выпускниками военной академии, президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская армия противостояла как фашизму, так и коммунизму.

Источник: AFP 2020

По словам американского лидера, такие выпускники академии, как генерал Дуайт Эйзенхауэр (34-й президент США с 1953 по 1961 год) и генерал Омар Брэдли привели Соединенные Штаты «к победе над зловещими нацистами и имперскими фашистами».

«Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма», — отметил Трамп во время выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

В мае в Белом доме США и Великобританию назвали победителями нацизма. В День Победы в поздравительном сообщении было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами». «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — указывает пресс-служба Белого дома. Советский Союз в публикации не упоминался.

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