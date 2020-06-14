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05:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Жириновский предложил повысить минимальную зарплату

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести стандарт по зарплате на всей территории России.

Источник: РИА "Новости"

Политик отметил рост недовольства высокими заработными платами в коммерческих структурах и государственных корпорациях. Жириновский предложил повысить минимальную зарплату до 30 тысяч рублей в месяц.

Он также добавил, что при среднем заработке в 70 тысяч рублей, максимальный не должен быть выше 500 тысяч.

«Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч», — заявил лидер ЛДПР.

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Политик также добавил, что стоит ввести единый налог на сверхприбыль. Эти средства, по его словам, можно направлять на поддержку медицины и образования, чтобы они стали полностью бесплатными.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час. Соответствующий законопроект направили в правительство парламентарии от ЛДПР. Авторы пояснили, что согласно МРОТ, часовая ставка составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

Согласно тексту документа, намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких ставок, «псевдосокращение» рабочего дня, особенно в условиях эпидемии, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а также избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в соцфонды. При этом основная часть заработной платы «выплачивается в конвертах».

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