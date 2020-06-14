12:01 (мск), источник: Интерфакс
СМИ узнали о планах Турции открыть две военные базы в Ливии
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU — Турция намерена открыть две военные базы в Ливии, сообщает ливийская газета The Lybian Observer.
По ее данным, в рамках
В рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи Турция также намерена начать разведку и бурение на нефть, пишет The Lybian Observer.
Турция оказывает значительную поддержку признанному ООН находящемуся в Триполи правительству национального согласия Фаиза Сарраджа.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана
В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.