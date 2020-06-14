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12:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал события в США, где сейчас в десятках городов проходят протесты из-за смерти чернокожего после грубого ареста. Отрывок его интервью телеканалу «Россия 1» опубликован в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Президент говорит, что надо сделать так-то и так-то», а на местах губернаторы отвечают: «Да пошел ты подальше», — сказал Путин.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.

«Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — подчеркнул Песков.

Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.

Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.

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