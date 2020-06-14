12:30 (мск), источник: Lenta.Ru
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал события в США, где сейчас в десятках городов проходят протесты
«Президент говорит, что надо сделать
Ранее
«Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — подчеркнул Песков.
Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.
Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в