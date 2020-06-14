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13:11 (мск), источник: Известия

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил президент России Владимир Путин.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 14.06
Инфицировано528 964+8 835
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9035
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Скончалось6 948+119
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Выздоровело280 050+5 409
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Инфицировано7 804 423+135 106
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Скончалось430 399+4 234
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал российской лидер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства выразил надежду, что данная тенденция продолжится.

«Дай Бог, чтобы так и дальше было», — добавил он.

13 июня российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уже 49 регионов страны снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. При этом 43 региона находятся на первом этапе, отметила она.

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В оперштабе 6 июня сообщили, что коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве снизились до 0,97 и 0,81 соответственно.

1 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и отметил, что за прошедшую неделю в стране суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 2,3%.

4 июня президент Путин заявил об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Российский лидер призывал выходить из ограничений спокойно и осознанно, «но как можно быстрее».

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.

По данным портала стопкоронавирус.рф на сегодняшний день в России зарегистрировано 528 964 подтвержденных случаев коронавируса, количество летальных исходов в результате заражения составило 6 948, выздоровели 280 050 пациентов.

Вторая волна коронавируса
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11:42 (мск)© Ньюстюб
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