13:11 (мск), источник: Известия
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но
Глава государства выразил надежду, что данная тенденция продолжится.
«Дай Бог, чтобы так и дальше было», — добавил он.
13 июня российский
В оперштабе 6 июня сообщили, что коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве снизились до 0,97 и 0,81 соответственно.
1 июня
4 июня президент Путин заявил об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Российский лидер призывал выходить из ограничений спокойно и осознанно, «но как можно быстрее».
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.
По данным портала стопкоронавирус.рф на сегодняшний день в России зарегистрировано 528 964 подтвержденных случаев коронавируса, количество летальных исходов в результате заражения составило 6 948, выздоровели 280 050 пациентов.