Путин считает причиной беспорядков в США глубинные кризисы

Во время интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» ведущий Павел Зарубин отметил, что в США проходят «небывалые события», которые, возможно, являются «глубинным кризисом», который «прорвался наружу».
Президент отметил, что старается «аккуратно» комментировать или вообще не комментировать события в других странах, в том числе в США.
«Но вы правы. Безусловно, то, что произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы это давно наблюдаем — с момента прихода к власти действующего президента (Дональда Трампа.—"Ъ»), когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы только, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", — сказал господин Путин (фрагмент передачи опубликовал в Instagram ведущий Павел Зарубин).
Президент считает, что пандемии коронавируса высветила некоторые проблемы в США.
По его словам, Россия, несмотря на определенные проблемы и издержки, выходит из этой ситуации «уверенно, с минимальными потерями». В США этого не происходит, и это связано с системой управления, заявил господин Путин.
«Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше», — сказал Владимир Путин.
«Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит», — отметил он. По словам президента, в США групповые интересы ставятся выше интересов всего общества и народа.
Напомним, в США вспыхнули протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания. Полицейский повалил его на асфальт, надавил коленом на шею и так удерживал, хотя мужчина говорил, что не может дышать.
Сотрудника полиции Дерека Чавена обвинили в непредумышленном убийстве. Еще троим полицейским, участвовавшим в задержании, предъявили обвинения в подстрекательстве к убийству и пособничестве ему.