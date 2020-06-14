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13:42 (мск), источник: РИА Новости

Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн — РИА Новости. У России с большой долей вероятности будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны создадут такое вооружение, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Оно (гиперзвуковое оружие — ред.) появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил Путин в интервью, фрагмент которого был показан в эфире «Вести недели».

Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.

«Сегодня их никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», — заключил он.

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