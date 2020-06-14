Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

13:42 (мск), источник: РИА Новости
«Оно (гиперзвуковое оружие — ред.) появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил Путин в интервью, фрагмент которого был показан в эфире «Вести недели».
Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
«Сегодня их никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», — заключил он.