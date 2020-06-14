Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
16Беспорядки в США
20Детский труд
14:04 (мск), источник: РБК

В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

После отмены самоизоляции многие перестали носить маски и соблюдать дистанцию, заявили в Минздраве. Молодежь же собирается группами, а затем возвращается домой к бабушкам и дедушкам, которые в группе риска, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Интервью с ним опубликовано на сайте ведомства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 14.06
Инфицировано528 964+8 835
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
1.0614.06
Скончалось6 948+119
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
1.0614.06
Выздоровело280 050+5 409
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
1.0614.06
Инфицировано7 807 734+132 435
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
1.0614.06
Скончалось430 530+4 262
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
1.0614.06
Выздоровело3 721 282+75 516
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
1.0614.06
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

«Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции», — сказал Авдеев.

Он напомнил, что такие требования, как социальная дистанция или ношение масок, все еще действуют, однако некоторые россияне не соблюдают их.
Читайте также
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

«Если сегодня мы посмотрим на улицы городов, то увидим, как много молодежи, которая собирается группами, общается друг с другом на расстоянии меньшем, чем определено социальной дистанцией, и при этом многие из них не носят маски. Затем они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски», — отметил Авдеев.

Он попросил граждан не пренебрегать санитарными правилами и продолжить использовать защитные маски.

«Нужно понимать, что установленные требования не теряют своей актуальности в период снятия ограничений», — заключил Авдеев.

В Москве 9 июня отменили режим самоизоляции, введенный еще в конце марта, а также пропускную систему. В то же время власти сообщили, что требования носить маску в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию полтора метра от других людей сохраняется.

Коронавирус без симптомов
Мишустин: распространение коронавируса в РФ идет на спад
Во время загрузки произошла ошибка.
11 июня© Ньюстюб
 Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи
Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Путин впервые прокомментировал беспорядки в США
На дне Северного Ледовитого океана обнаружили разломы
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Hi-Tech
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи А вы верите?
Горячие темы на Авто
Принимаем заказы на пятничный беспредел. 233
Замечаю (уже давно)-- 98
Сейчас будет реклама 74
Вопрос знатокам . 67
Кино
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе В ироническом детективе «Герой по вызову» актриса исполнила роль возлюбленной главного героя
Новости партнеров
Права трудящихся будут закреплены в Конституции – если проголосуем за
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Как поправки в Конституцию помогут работникам здравоохранения – читай
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Gnezdo.ru
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
До аварии Михаил Ефремов успел сделать звонок
Эти советские звезды запросто предали Родину
Только что стало известно о состоянии Заворотнюк
Леди
Чем мыть волосы летом Конечно, ухаживать за волосами правильно важно в любое время года. Разберемся, чего не хватает твоей голове именно в жаркий сезон.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь