В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

«Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции», — сказал Авдеев.
Он напомнил, что такие требования, как социальная дистанция или ношение масок, все еще действуют, однако некоторые россияне не соблюдают их.
«Если сегодня мы посмотрим на улицы городов, то увидим, как много молодежи, которая собирается группами, общается друг с другом на расстоянии меньшем, чем определено социальной дистанцией, и при этом многие из них не носят маски. Затем они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски», — отметил Авдеев.
Он попросил граждан не пренебрегать санитарными правилами и продолжить использовать защитные маски.
«Нужно понимать, что установленные требования не теряют своей актуальности в период снятия ограничений», — заключил Авдеев.
В Москве 9 июня отменили режим самоизоляции, введенный еще в конце марта, а также пропускную систему. В то же время власти сообщили, что требования носить маску в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию полтора метра от других людей сохраняется.