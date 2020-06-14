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19:50 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал, как принималось решение о взятии аэропорта Слатина в Косово в 1999 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как было принято решение о взятии под контроль аэропорта Слатина в Косово в 1999 году. В интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России глава государства напомнил, что в то время был секретарем Совета безопасности.

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«Ко мне пришел начальник Генерального штаба, тогда это был генерал Анатолий Квашнин. Он тогда сказал о том, что есть такая идея — захватить этот аэропорт. На вопрос — зачем, он ответил: ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет, чем торговаться», — рассказал Путин.

По его словам, Квашнин «не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в Минобороны, но это было сделано».
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«Со мной он на этот счет во всяком случае разговаривал и спрашивал мое мнение, а я ему так сказал, что если считаешь целесообразным, так и делай», — добавил президент России.

На вопрос ведущего о том, могла бы Россия стать следующей мишенью, если бы не продемонстрировала в Косово возможность защищать свои интересы за пределами страны, Путин сказал: «В политике нет сослагательного наклонения. Этого не случилось и слава Богу».

12 июня 2020 года исполнился 21 год со дня марш-броска на Приштину — операции сводного батальона российских ВДВ, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине (город Углевик), в город Приштина (Косово). Целью операции было взятие под контроль аэропорта Слатина раньше британского подразделения миротворцев НАТО.

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