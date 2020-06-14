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14:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

Президент России Владимир Путин сказал, что предложенные поправки к Конституции ограничивают власть главы государства. По его словам, президент отдает часть своих полномочий парламенту, а это еще один шаг вперед к демократизации общества.

Источник: РИА "Новости"

«Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Существенная часть полномочий передается парламенту», — сказал Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Он отметил, что Совет федерации не утверждает силовых министров, но при этом глава государства должен провести консультации.

«Это значит, что эти люди должны выйти на свет божий, выступить в Совете федерации, рассказать о себе, о том, как они предполагает организовывать свою работу. <…> Это еще один шаг вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении», — сказал президент.

Владимир Путин также прокомментировал позицию КПРФ по поправкам. По его словам, слово «диктатура» для коммунистических партий органично, так как они всегда выступали за диктатуру пролетариата, но «на самом деле это была диктатура одной партии», которая была закреплена в Конституции СССР.

«Здесь ничего подобного нет, и даже в действующей Конституции 1993 года, которую мы не меняем, а только вносим дополнительные поправки, говорится, что Россия — это многопартийное государство», — сказал президент.

Необходимость внесения в Конституцию пунктов о социальной поддержке Владимир Путин объяснил тем, чтобы власти не забывали о них при решении практических вопросов. Он отметил, что если нормы будут прописаны в Основном законе, то «неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить».

Ранее президент высказал убеждение, что большинство россиян поддерживают поправки к Конституции. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам.

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14:55 (мск)© Ньюстюб
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