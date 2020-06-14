21:48 (мск), источник: ТАСС
Путин написал статью о Второй мировой войне
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом ТАСС сообщил
«Да, президент уже написал статью», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент как ожидается, позже примет решение о сроках публикации своей статьи, добавил Песков.
«Ожидаем его [Путина] решение о сроках публикации», — сказал он в ответ на вопрос, может ли статья быть опубликована до парада Победы, который состоится 24 июн.