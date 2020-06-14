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21:48 (мск), источник: ТАСС

Путин написал статью о Второй мировой войне

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, президент уже написал статью», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент как ожидается, позже примет решение о сроках публикации своей статьи, добавил Песков.

«Ожидаем его [Путина] решение о сроках публикации», — сказал он в ответ на вопрос, может ли статья быть опубликована до парада Победы, который состоится 24 июн.

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