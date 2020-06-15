Борис Джонсон призвал перестать фотошопить историю

08:57 (мск), источник: Daily Storm
Британский премьер также заявил, что очень сомневается в правильности кампании по редактированию или исправлению как в программе Photoshop всего культурного ландшафта страны. В сложившейся ситуации, отметил Джонсон, нужно бороться с самой проблемой расизма, а не с символами в попытке переписать прошлое.
Джонсон также выступил в защиту бывшего британского
«Современная Британия — продукт большой совокупности идей и убеждений, не все из которых кажутся хорошими в нынешних реалиях. Да, Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру. Как это часто бывает, с течением времени менялся в целом и он сам», — написал Джонсон.
Британский премьер напомнил, что Черчилль изменил свой взгляд на Индию, и ее способность получить независимость, также он построил в 40-е годы прошлого века мечеть в
Безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы. Он был героем, и, надо полагать, я не один, кто будет сопротивляться любым попыткам убрать эту статую с
Парламент-сквер,и чем быстрее защитное облачение с него будет снято, тем лучше.
С начала июня в Великобритании многие памятники историческим деятелям страны были закрыты фанерными щитами