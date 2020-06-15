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08:57 (мск), источник: Daily Storm

Борис Джонсон призвал перестать фотошопить историю

Премьер-министр Великобритании выразил сомнение в правильности кампании по редактированию всего культурного ландшафта страны.

Источник: AP 2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал перестать фотошопить и переписывать историю. Глава британского кабмина считает, что начавшаяся кампания по борьбе с памятниками вовлечет страну «в большую ложь». Джонсон также выступил в защиту бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, памятник которому в Лондоне вандалы расписали расистскими надписями.

«Если мы начнем очищать записи и удалять изображения всех, кроме тех, чье отношение соответствует нашему собственному [представлению], мы будем вовлечены в большую ложь, искажение нашей истории», — написал Джонсон в колонке газеты Telegraph.
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Британский премьер также заявил, что очень сомневается в правильности кампании по редактированию или исправлению как в программе Photoshop всего культурного ландшафта страны. В сложившейся ситуации, отметил Джонсон, нужно бороться с самой проблемой расизма, а не с символами в попытке переписать прошлое.

Джонсон также выступил в защиту бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля, указав, что «абсурдно и плачевно» смотреть на то, как памятник экс-главе государства находится в опасности.

«Современная Британия — продукт большой совокупности идей и убеждений, не все из которых кажутся хорошими в нынешних реалиях. Да, Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру. Как это часто бывает, с течением времени менялся в целом и он сам», — написал Джонсон.

Британский премьер напомнил, что Черчилль изменил свой взгляд на Индию, и ее способность получить независимость, также он построил в 40-е годы прошлого века мечеть в Риджентс-парке, несмотря на свои слова об исламе в 1890-х годах.

Безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы. Он был героем, и, надо полагать, я не один, кто будет сопротивляться любым попыткам убрать эту статую с Парламент-сквер, и чем быстрее защитное облачение с него будет снято, тем лучше.
Борис Джонсон
премьер Великобритании

С начала июня в Великобритании многие памятники историческим деятелям страны были закрыты фанерными щитами из-за опасений вандализма со стороны протестующих. Они вышли на улицы после смерти в США афроамериканца Джоджа Флойда. Во время акций в Бристоле митингующие скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей. В Лондоне вандалы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф. На защиту памятников вышли правые, в том числе из движения Britain First (Британия превыше всего).

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