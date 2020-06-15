10:26 (мск), источник: РИА Новости
Источник: посла Чехии вызвали в МИД России
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Чешского посла вызвали в МИД России в связи с дипломатическим скандалом, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве.
В конце апреля еженедельник Respekt распространил информацию, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство приняло решение о высылке двух российских дипломатов.
Россотрудничество уточнило РИА Новости, что страну покинули исполняющий обязанности главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.
Президент Чехии Милош Земан также усомнился в достоверности информации о попытке отравления, а первый