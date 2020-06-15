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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Источник: посла Чехии вызвали в МИД России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Чешского посла вызвали в МИД России в связи с дипломатическим скандалом, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

В конце апреля еженедельник Respekt распространил информацию, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

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Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство приняло решение о высылке двух российских дипломатов.

Россотрудничество уточнило РИА Новости, что страну покинули исполняющий обязанности главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения чешских СМИ уткой, а глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на отсутствие доказательств того, что Москва пыталась кого-то отравить.

Президент Чехии Милош Земан также усомнился в достоверности информации о попытке отравления, а первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек признал, что у полиции и спецслужб нет никаких доказательств.

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