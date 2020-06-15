15:54 (мск), источник: Интерфакс
Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Польша открыла границу с Калининградской областью, но с ограничениями, говорится на сайте
Заинтересованные лица могут пересекать
При этом в отдельных случаях командир пограничного поста может разрешить калининградцам въезжать на территорию Польши, но только после получения согласия главного командующего пограничной службы страны.
«Как правило, все лица, прибывающие в Польшу после пересечения внешней границы ЕС, должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин. Во время пограничной проверки каждый путешественник должен предоставить адрес, по которому он будет проводиться (это может быть место коллективного карантина, если, например, он не может иметь его по месту жительства) и номер телефона для прямого контакта», — говорится в сообщении погранслужбы.
«Эта информация вводится непосредственно в базу данных и автоматически пересылается в соответствующие службы, которые будут проверять выполнение обязательства по карантину», — добавили в ведомстве.
Польша закрыла свои границы 13 марта