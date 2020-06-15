Путин оценил выполнение задач по борьбе с пандемией

«Напомню, когда принимались самые первые шаги по борьбе с эпидемией, мы понимали, что вынужденные ограничения — как и во всём мире — неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, и на доходах, благополучии людей. Поэтому нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей, сработать на опережение, в целом нам это удается сделать», — сказал Путин, слова которого приводит
«Логика наших действий была в том, чтобы в первую очередь, поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь предпринимателям сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, с учётом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда», — добавил Путин.
«Такой подход исключал любой популизм. Действовал принцип адресности, учёта конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди», — подчеркнул президент.
По данным оперативного штаба на 15 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8246 — до 537 210. В общей сложности выздоровели 284 539 человек, зафиксирована 7091 смерть, связанная с коронавирусом.