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16:32 (мск), источник: RNS

Путин оценил выполнение задач по борьбе с пандемией

России в рамках борьбы с коронавирусом удалось защитить безопасность граждан и сработать на опережение, сообщил президент России Владимир Путин на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:33 MSK, 15.06
Инфицировано537 210+8 246
2.06
8853
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8546
4.06
8831
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8985
9.06
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12.06
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15.06
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Скончалось7 091+143
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178
4.06
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5.06
144
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Выздоровело284 539+4 489
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Инфицировано7 944 236+124 213
2.06
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Скончалось434 060+3 366
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4678
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Выздоровело3 796 719+67 665
2.06
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7.06
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10.06
92266
11.06
69133
12.06
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14.06
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15.06
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2.0615.06
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Напомню, когда принимались самые первые шаги по борьбе с эпидемией, мы понимали, что вынужденные ограничения — как и во всём мире — неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, и на доходах, благополучии людей. Поэтому нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей, сработать на опережение, в целом нам это удается сделать», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Руководству страны было необходимо сбить развитие эпидемии и минимизировать её негативные социальные и экономические последствия, отметил глава государства.

«Логика наших действий была в том, чтобы в первую очередь, поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь предпринимателям сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, с учётом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда», — добавил Путин.

По его словам, объемы и время предоставления поддержки определялись, исходя из их максимальной эффективности, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается.

«Такой подход исключал любой популизм. Действовал принцип адресности, учёта конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди», — подчеркнул президент.

По данным оперативного штаба на 15 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8246 — до 537 210. В общей сложности выздоровели 284 539 человек, зафиксирована 7091 смерть, связанная с коронавирусом.

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