Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Впервые представлен капсульный отель В Иране был представлен прототип капсульных отелей
Фоторепортажи
50В Сети выбрали самые красивые фото года
28В Москве отменен режим самоизоляции
18:52 (мск), источник: РИА Новости

Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой

КАЛИНИНГРАД, 15 июн — РИА Новости. Силы ПВО вскрыли действия стратегических В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации над нейтральными водами Балтийского моря и сопроводили их российскими истребителями, сообщает Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Пятнадцатого июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.

Читайте также
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Уточняется, что на значительном удалении от государственной границы России самолеты иностранных государств непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.

«Нарушения государственной границы РФ допущено не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавляется в сообщении.

Самолеты стратегической и разведывательной авиации ВВС США и стран НАТО выполняют полеты над Балтийским морем в рамках учения стран Североатлантического альянса «Балтопс-2020».

 Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Суточный прирост случаев COVID-19 оказался самым низким с 1 мая
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Путин поручил принять новые меры поддержки граждан после 1 июля
Россияне высказали недовольство благоустройством в городах
Стрельба на Ленинском проспекте в Москве. Главное
«Лечу в темноту». Слава и драма Жанны Фриске
Выплаты в 10 тысяч рублей получили родители 19,8 млн детей
Здоровье
12 актеров, карьеры которых погубил алкоголь Михаил Ефремов — далеко не первый.
Hi-Tech
В WhatsApp заработала долгожданная функция (но не для всех) Пока доступно только в Бразилии
Горячие темы на Авто
Замечаю (уже давно)-- 417
Тут финансисты есть? 263
Принимаем заказы на пятничный беспредел. 233
Прогулка. родина 130
Кино
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Самойлова показала фото старшей дочери и сына, растрогав фанатов Супруга Джигана очаровала подписчиков
Леди
Дамский угодник Трамп: президент США и его отношения с женщинами 14 июня исполняется 74 года Дональду Трампу.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь