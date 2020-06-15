В США отозвали разрешение на лечение коронавируса гидроксихлорохином

В релизе отмечается, что на основании новой информации, полученной ведомством, больше нет причин верить, что эти препараты эффективны против коронавируса, как и в то, что потенциальная польза превышает потенциальный риск, передает CNN.
В конце мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что эффективность хлорохина против коронавируса не доказана.
19 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в качестве профилактики коронавируса ежедневно принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин.
В марте в Соединенных Штатах разрешили использование хлорохина и гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса и вызываемую им болезнь COVID-19 пандемией. По данным на 15 июня, всего в мире отмечено 8 026 778 случаев заражения, выздоровевших — 4 146 770 человек, умерших — 436,228.