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20:24 (мск), источник: Известия

В США отозвали разрешение на лечение коронавируса гидроксихлорохином

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США отозвало экстренное разрешение на поставку в больницы противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в документе, распространенном ведомством в понедельник, 15 июня.

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Источник: Reuters

В релизе отмечается, что на основании новой информации, полученной ведомством, больше нет причин верить, что эти препараты эффективны против коронавируса, как и в то, что потенциальная польза превышает потенциальный риск, передает CNN.

В конце мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что эффективность хлорохина против коронавируса не доказана.

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19 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в качестве профилактики коронавируса ежедневно принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

В марте в Соединенных Штатах разрешили использование хлорохина и гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса и вызываемую им болезнь COVID-19 пандемией. По данным на 15 июня, всего в мире отмечено 8 026 778 случаев заражения, выздоровевших — 4 146 770 человек, умерших — 436,228.

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