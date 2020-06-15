Двух сотрудников посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата

Как напомнили на Смоленской площади, чешский дипломат был вызван в МИД в связи с объявлением 5 июня этого года двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании «абсурдных и бездоказательных обвинений».
«Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве, — информировали в министерстве. — Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня».
«Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти, — подчеркнули в дипведомстве. — Объявление же ими решения на уровне премьер-министра страны Андрея Бабиша и министра иностранных дел Томаша Петржичека лишь подтверждает, что линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики. Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией».