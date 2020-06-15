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15 июня, источник: ТАСС

Двух сотрудников посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Два сотрудника посольства Чехии в Москве в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам встречи с послом Чехии.

Как напомнили на Смоленской площади, чешский дипломат был вызван в МИД в связи с объявлением 5 июня этого года двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании «абсурдных и бездоказательных обвинений».

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«Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве, — информировали в министерстве. — Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня».

«Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти, — подчеркнули в дипведомстве. — Объявление же ими решения на уровне премьер-министра страны Андрея Бабиша и министра иностранных дел Томаша Петржичека лишь подтверждает, что линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики. Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией».

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