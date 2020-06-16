12:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Опасные соседи
США открыли у границ России секретные лаборатории. Почему оттуда могут вырваться страшные вирусы?
В начале июня президент Казахстана
Как в Средней Азии появились секретные американские лаборатории и почему на них обратили внимание именно сейчас — в материале «Ленты.ру»
Речь в заявлении Токаева шла о Центральной
$400 млн
вложило Агентство по предотвращению угроз (DTRA) Департамента обороны США в создание сети биологических лабораторий в Казахстане, еще $165 млн было потрачено на лаборатории в Узбекистане
Такие расходы не объясняются исключительно научным интересом. В 2000-е американцы в основном стремились вывезти архивы и коллекции вирусных штаммов, накопленные советскими НИИ за долгие годы. Но позже DTRA перешло к самостоятельным биологическим исследованиям.
И хотя курируют эту работу военные — военных тайн в их исследованиях немного. Западные университеты требуют от сотрудников нормативы по публикациям, так что даже ученые, работающие над военными проектами, вынуждены афишировать свои исследования. По этим публикациям можно составить некоторое представление о деятельности американских ученых в Казахстане.
Согласно данным о финансировании исследований, опубликованным в открытых источниках, за последние восемь лет в Казахстане реализовано не менее 28 проектов по заказу Армии США. В них были задействованы не только местные специалисты, но и военнослужащие из Медицинского центра ВМФ США (Мэриленд), сотрудники Института микробиологии бундесвера (Мюнхен) и военных лабораторий в
Основная тематика проводимых в Центральной Азии работ — изучение опасных для человека болезней, характерных для региона, и способы их распространения местной фауной. Среди объектов исследований — чума, сибирская язва, бруцеллез и коронавирусы, в том числе работа с их переносчиками — животными и насекомыми, — что предполагает проведение полевых работ на местности.
Собранные штаммы после первичного изучения на месте вывозят в исследовательские центры стран НАТО. Такие материалы и данные могут быть использованы в разных целях — как мирных, так и нет.
Первый повод заподозрить иностранных специалистов в неосторожном обращении с опасными инфекциями появился в 2007 году. Тогда при Институте вирусологии в Ташкенте (Узбекистан) открылась американская лаборатория, Пентагон выделил военный грант на изучение бруцеллеза в Узбекистане и Казахстане. Эти проекты получили кодовые названия UZ-4 и KZ-2 соответственно. Уже на следующий год во всем регионе был отмечен резкий скачок заболеваемости бруцеллезом, появилась сибирская язва.
Следующий всплеск бруцеллеза в Узбекистане зафиксирован аккурат после открытия в 2013 году американских лабораторий в Андижане и Фергане. В том же 2013-м в Казахстане в рамках проекта KZ-29 начались исследования
Не прошло и года с начала исследований, как в республике зафиксировали крупную вспышку именно этой лихорадки и именно на юге Казахстана, а переносчиками болезни стали клещи. Более того, одновременно вспышку ККГЛ зафиксировали в Грузии в районе другой американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара». МИД России с 2017 года пытался получить доступ в эту лабораторию
Изучение лишь части документов — а их сотни, тысячи листов, переданных из Грузии моими друзьями, — показывает, что (…) могли проводиться секретные эксперименты над жителями Грузии. Целый ряд таких экспериментов окончился летальным исходом для моих соотечественников.
Еще одно странное совпадение было отмечено в 2017 году. В рамках проекта KZ-33 Департамент обороны США провел в Казахстане исследования распространения коронавируса летучих мышей (не передается человеку, но, как все вирусы, способен мутировать) на базе НИИ проблем биологической безопасности.
При этом известно, что в 2015-м американцы экспериментировали с несколькими штаммами коронавируса, опасными для человека, в Университете Северной Каролины в
К слову об опасных для человека коронавирусах. Когда SARS CoV-2 еще только начал проникать в Европу, казахстанские биологи успокаивали население, что в республике ни разу не находили ни один из подвидов коронавируса у животных. Для Казахстана более характерны такие зоонозные — то есть переносимые животными — болезни, как сибирская язва,
США никогда не комментировали деятельность своих лабораторий в Средней Азии в контексте возможной связи со вспышками изучаемых эпидемий. Правда, в написанной через несколько лет статье американские военные биологи мельком упомянут проблемы при транспортировке образцов из проекта KZ-29 — то есть из казахстанской лаборатории, где изучали вирус
На примере KZ-29 (…) отмечена важность и сложность повышения научной транспарентности путем обмена образцами материалов.
Есть и еще один повод для беспокойства. В 2018-м группа западных ученых опубликовала в авторитетном научном журнале Science статью, где на основе открытых источников доказывала, что Армия США финансирует работы над биооружием в нарушение Конвенции 1972 года. Это косвенно подтверждает упорный отказ США ратифицировать протокол о механизмах контроля над биологическими разработками
МИД Казахстана еще недавно отрицал контроль Пентагона над построенными им лабораториями, так как формально они значатся собственностью профильных казахстанских институтов и министерств. Однако оказалось, что Вашингтон контролирует не только собственные объекты, но и научные центры, на базе которых они работают.
Изначально управление шестью лабораториями DTRA в Казахстане осуществляли по договору с Пентагоном компании CH2M Hill (Колорадо) и Jacobs Engineering Group (Техас), входящие в сотню крупнейших подрядчиков Департамента обороны США. В Узбекистане аналогичные функции выполняла по договору с американскими военными компания Bechtel (Вирджиния). Позже функции управления взял на себя «Центрально-азиатский офис CDC» (ЦКЗ, Центры по контролю заболеваний), открытый при посольстве США в
Возглавляет его некий Даниэль Сингер, которого дипломаты представляют как доктора, хотя в действительности он является коммандером (подполковником) медслужбы ВВС США, долгое время служившим в так называемой биологической разведке. Бравый офицер успешно прибрал к рукам не только ту самую
Сейчас представители его офиса контролируют не только текущую работу ЦООИ, но и участвуют в проверках лечебных учреждений и написании рекомендаций для властей Казахстана. Причем информация о подобной активности людей коммандера Сингера особо не скрывается. Ее детали простодушно сообщил казахстанским журналистам директор ЦООИ Токтасын Ерубаев.
Он рассказал, что с началом пандемии коронавируса его ученые работают в тесном сотрудничестве с коллегами из американского «Центрально-азиатского офиса CDC» — разрабатывают
Напомню, ЦРЛ была построена в сентябре 2017 года, оборудована и запущена за счет средств США в рамках программы совместного уменьшения биологической угрозы. При ЦРЛ имеется лаборатория для работы с высококонтагиозными (заразными) инфекционными заболеваниями, особенно с геморрагическими лихорадками.
Столь плотную опеку США казахстанские биологи воспринимают как должное, как и инспекции совместных комиссий военного комитета сената США и департамента обороны. Последняя побывала там в августе 2019 года. Дело в том, что ЦООИ является подрядчиком Центрального командования США (CENTCOM), руководящего операциями в Афганистане, Ираке и Сирии. Таковым он значится в рассекреченных документах о пяти программах Департамента обороны США 2017−2018 годов.
Наравне с ЦООИ там также фигурирует ташкентский Институт вирусологии, где DTRA вело скандальные исследования бруцеллеза, совпавшие с эпидемическими вспышками в регионе. Казахстанский же центр не ограничивается сотрудничеством с Пентагоном. В феврале 2020 года его руководство подписывает секретное соглашение о сотрудничестве с Институтом микробиологии бундесвера.
Собственно, такое неприкрытое обеспечение военных операций США и НАТО государственными учреждениями Казахстана давно возмущает Китай и Россию, союзников республики по ОДКБ и ШОС. Москва еще с 2018 года выражала обеспокоенность по поводу бесконтрольной работы американских биолабораторий у себя под боком и настаивала на том, чтобы получить полный допуск к исследованиям.
Наши спецслужбы и ученые напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это
как-томожет быть впоследствии использовано против нас. Они же [CША] их в Западной Европе не ставят.
Наконец, в апреле 2020 года МИД России устал ждать и выступил с резким заявлением, что Москва не может игнорировать биологическую угрозу, исходящую от военных объектов США возле российских границ. В первую очередь заявление касалось «Центра Лугара» в Грузии, но упоминались и другие объекты на территории СНГ. Позже позицию России полностью поддержал и второй ключевой партнер Казахстана — Китай.
США создали много биологических лабораторий на территории стран бывшего Советского Союза, однако они ни слова не говорят ни о работе, ни о назначении, ни о системах безопасности этих учреждений, что вызывает серьезную обеспокоенность.
После совещания ОДКБ в конце месяца, повесткой которого стали вопросы биобезопасности, президент Казахстана Токаев занял более конструктивную позицию по этой проблеме. Он пообещал сотрудничество с Москвой и новый закон о биобезопасности, хотя и не признал ошибочности допуска биологов НАТО в регион и то, что его МИД сработал топорно. Однако уступка Казахстана и вывод американских специалистов из ЦРЛ в
Помимо финансовой зависимости ЦООИ и иных учреждений от США, казахстанская наука тесно связана с американской личными связями. Для ценных сотрудников создаются «крючки» вроде возможности заработка в США. Например, Кайрат Табынов из НИИ проблем биобезопасности, где американцы исследовали коронавирус, несколько лет работал в CH2M и Jacobs Engineering.
Лиязатт Мусралина из НИИ общей генетики трудилась на AECOM — американскую компанию, строившую ЦРЛ по заказу департамента обороны. Кроме этого, Мусралина проходила вместе с группой казахстанских ученых стажировку на базе ВМФ США в
Вместе с ней там были Талгат Нурмаханов, ныне заведующий лабораторией
Тесные связи с американскими военными имеются и у директора ЦООИ Токтасына Ерубаева. Помимо коммандера Сингера, он поддерживает контакты с полковником Саба, начальником медицинской службы спецназа США Дж. Каллаханом, администратором «Центра Лугара» в Тбилиси Дж. Моттом. Такой круг общения больше подходит американскому военному, а не казахстанскому биологу и главе госучреждения с доступом к государственным секретам.
Реально же 95 процентов бюджета этой организации финансируется странами НАТО, более половины вносит США. Главой МНТЦ является Рональд Леман — второй, бывший руководитель Агентства по контролю за вооружениями в Вашингтоне, а исполнительный директор центра Дэвид Клив совмещает этот пост с военной службой неуточненного профиля в Великобритании, а ранее работал в странах третьего мира и на Украине.
МНТЦ является удобным посредником при организации исследований в
Поэтому они проходят через Казахстан, прибывая в республику как средства международной организации, и достигают академии в рамках проекта МНТЦ Т-2199. Британская армия не упоминается, но получает интересующий ее результат, а британский военный Клив спит спокойно с чувством выполненного долга. Подобные непрямые схемы финансирования не позволяют проводить такие авантюрные эксперименты, как открытие Департамента обороны США в Казахстане. Да и военных специалистов сложно привлекать к исследованиям. Однако при этом армии НАТО получают хотя бы часть необходимой информации об эпидемиологической и санитарной ситуации в регионе.
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Решение президента Токаева об уходе американцев из
Новый закон о биологической безопасности, анонсированный Токаевым, в теории должен ограничить доступ биологов из стран НАТО в институты Казахстана. Но, судя по всему, к работе над ним будут привлечены те самые казахстанские специалисты, работающие на связанные с Департаментом обороны США научные организации. Это создает условия для конфликта интересов и чревато появлением дыр в правилах безопасности. И, наконец, продолжает свою работу МНТЦ, где трудятся американские и британские военные биологи.
Чтобы обеспечить реальную биобезопасность в Центральной Азии, Казахстану, Узбекистану, ШОС и ОДКБ потребуется нечто большее, нежели декларативные меры в отношении военных программ НАТО. Самое время задуматься о совместной и последовательной политике. Ведь если разобраться, то покровительственное отношение к иностранным
Никита Мендкович