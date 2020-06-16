04:20 (мск), источник: Известия
Шпион, выйди вон: между Москвой и Прагой разгорается дипломатический скандал
В ответ на провокацию с чешской стороны Россия объявила о выдворении сотрудников посольства.
«15 июня в МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька, которому сообщено об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня сего года двух сотрудников Посольства России в Чехии persona non grata на основании абсурдных и бездоказательных обвинений. Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, persona non grata объявлены два сотрудника Посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня сего года», — прокомментировал МИД России сообщения о вызове главы чешской дипмиссии в российское внешнеполитическое ведомство, добавив, что в Праге «линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики».
В прошлый раз Пивоньку вызывали 1 июня, где ему выразили демарш в связи с «затягиванием Прагой консультаций по вопросам двусторонних отношений и ее деструктивных решений на фоне деградации атмосферы в двусторонних делах». В ответ через четыре дня чешские власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов.
В посольстве России в Чехии ситуацию вокруг высылки своих сотрудников назвали «сфабрикованной провокацией» и объяснили ее «отсутствием у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время» двусторонние отношения. На выезд из страны у дипломатов было 48 часов. Как рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Чехии, сотрудники покинули Прагу 7 июня и в тот же день «поздно вечером вернулись в Москву». Это произошло, несмотря на ограниченное в условиях COVID авиасообщение.
На то, чтобы покинуть Москву, у двух чешских сотрудников есть время до конца дня 17 июня. Судя по заявлениям Праги, с их выездом проблем также не будет.
— Поскольку это реакция на высылку двух сотрудников российского посольства в Праге, были достигнуты договоренности относительно отъезда наших коллег, — сказала «Известиям» представитель МИД Чехии Зузана Штихова, отказавшись прояснить детали выезда чешских дипломатов из России. — Решение о замене [выбывших сотрудников] чешский МИД пока не принял.
Весной этого года отношения России и Чехии, которые и без того были довольно неровными, резко испортились. Причиной этого стало решение властей в Праге демонтировать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Чешские власти утверждают, что это собственность пражского района Прага-6, так как сын скульптора Зденека Крыбыса уступил авторские права на монумент районному управлению города. Они включают в себя возможность проведения различных работ на этом мемориале.
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, обязанность лежит на правительствах двух стран, поэтому ссылки чешского руководства на решения местных властей несостоятельны.
К слову, руководство страны без энтузиазма отнеслось к решению столичных властей. Так, президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника глупостью незначительных политиков, напомнив, что Конев освободил от нацистов не только чешскую столицу, но и концлагерь
В Москве же этот шаг не только раскритиковали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично») против инициаторов сноса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к своему коллеге — министру обороны Чехии с просьбой передать России памятник
15 июня по итогам консультаций в МИД РФ посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька заявил, что через несколько недель Москва и Прага озвучат свое решение по ситуации с демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу. «Мы обсуждали вопросы начала консультаций между чешской стороной и российской стороной. Это будет касаться всех наших двусторонних вопросов: политических, протокольных и технических», — отметил дипломат, уточнив, возвращение памятника Коневу в Россию станет главным вопросом на этих переговорах, которые начнутся через несколько недель.
Ситуация вокруг монумента советскому маршалу спровоцировала еще один скандал между Москвой и Прагой — шпионский.
Мужчину встретила машина из российского посольства в Чехии и отвезла на территорию диппредставительства.
Позже местные СМИ опубликовали имя россиянина — им якобы был Андрей Кончаков. К политикам, причастным к сносу монумента и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова, — мэру Праги Зденеку Гржибу и главе района, в котором находился монумент, Ондржею Коларжу, на всякий случай приставили круглосуточную охрану.
Впрочем, на
Об Андрее Кончакове подробно написало чешское издание Hospodarske Noviny. Его называли главой Российского центра науки и культуры (РЦНК), а также одновременно и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, писали, что у россиянина дипломатический паспорт и ранг секретаря российского посольства. Помимо этого, упоминался еще один сотрудник РЦНК — Игорь Рыбаков, который считался подчиненным Кончакова. Рыбакова Hospodarske Noviny называет «начальником отдела», отмечая, что он «отвечает за образование и науку».
Чешское издание Denik N написало о непростых отношениях между коллегами, отмечая, что «между ними возникла неприязнь, переросшая во враждебность», и именно Рыбаков «распространял критику в адрес Кончакова, утверждая, что тому не хватает компетентности и он незаконно занимает должность руководителя центра». Помимо этого, издание со ссылкой на четыре источника утверждает, что подчиненный сообщил чешским спецслужбам о приезде дипломата и предполагаемом яде в его чемодане. Сам Рыбаков это категорически отрицает, заявляя, что всегда высказывает всё в лицо, а не пишет анонимно.
В Россотрудничестве произошедшее назвали «сфабрикованной провокацией и недружественным шагом, изначально основанном на бездоказательных обвинениях в СМИ». В МИД РФ добавили тогда, что чешские власти «без
В ноябре 2018 года чешские власти выразили недовольство размерами диппредставительства РФ, сообщив, что, по мнению местного населения, «российское посольство слишком велико». Местный МИД стал проверять число сотрудников в российской дипмиссии и количество автомобилей, зарегистрированных посольством. По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, оно «должно соответствовать размеру такой страны, как Чешская Республика».
Он отметил, что они были дружественными еще с советских времен. «Мы были очень близкими странами с Чехословакией. Но очевидно, что те, кто режиссирует геополитическую ситуацию в Восточной Европе, стремятся вбить клин между Россией и всеми нашими соседями в этом регионе», — заявил депутат. Он добавил, что до недавнего времени Чехия сохраняла относительный нейтралитет в отношении России.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что в чешской правящей элите нет единой позиции относительно того, как выстраивать отношения с Россией: точки зрения президента страны Милоша Земана и
По мнению политолога, скорее всего, нынешнее обострение между Москвой и Прагой продлится не долго. «Это, скорее всего, такая политическая конъюнктура. Но тем не менее это отражает ту общую атмосферу информационной войны, которая ведется [против России] и в которой значительная часть чешского руководства, к сожалению, тоже участвует», — добавил Кортунов.