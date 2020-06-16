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04:20 (мск), источник: Известия

Шпион, выйди вон: между Москвой и Прагой разгорается дипломатический скандал

В ответ на провокацию с чешской стороны Россия объявила о выдворении сотрудников посольства.

Между Россией и Чехией разгорелся дипломатический скандал. Москва объявила персонами нон грата двух чешских дипломатов и дала им два дня на то, чтобы они уехали из страны вместе с семьями. Это стало ответом на высылку двух сотрудников посольства России в Чехии. В Кремле тогда пояснили, что Москва заинтересована в налаживании отношений с Прагой, но «будет отвечать адекватно». Взаимодействие между странами серьезно ухудшилось в апреле, после того как в чешской столице демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Вслед за этим чешский журнал Respekt опубликовал статью том, что Москва «решила отомстить инициаторам сноса монумента» и в связи с этим в Прагу якобы прибыл шпион с дипломатическим паспортом и чемоданом, в котором находился яд рицин. В посольстве РФ назвали произошедшее провокацией. Подробности — в материале «Известий».

С выездом проблем не будет

«15 июня в МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька, которому сообщено об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня сего года двух сотрудников Посольства России в Чехии persona non grata на основании абсурдных и бездоказательных обвинений. Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, persona non grata объявлены два сотрудника Посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня сего года», — прокомментировал МИД России сообщения о вызове главы чешской дипмиссии в российское внешнеполитическое ведомство, добавив, что в Праге «линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики».

В сообщении для СМИ пояснялось, что мера стала «зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги».
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В прошлый раз Пивоньку вызывали 1 июня, где ему выразили демарш в связи с «затягиванием Прагой консультаций по вопросам двусторонних отношений и ее деструктивных решений на фоне деградации атмосферы в двусторонних делах». В ответ через четыре дня чешские власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов.

В посольстве России в Чехии ситуацию вокруг высылки своих сотрудников назвали «сфабрикованной провокацией» и объяснили ее «отсутствием у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время» двусторонние отношения. На выезд из страны у дипломатов было 48 часов. Как рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Чехии, сотрудники покинули Прагу 7 июня и в тот же день «поздно вечером вернулись в Москву». Это произошло, несмотря на ограниченное в условиях COVID авиасообщение.

На то, чтобы покинуть Москву, у двух чешских сотрудников есть время до конца дня 17 июня. Судя по заявлениям Праги, с их выездом проблем также не будет.

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— Поскольку это реакция на высылку двух сотрудников российского посольства в Праге, были достигнуты договоренности относительно отъезда наших коллег, — сказала «Известиям» представитель МИД Чехии Зузана Штихова, отказавшись прояснить детали выезда чешских дипломатов из России. — Решение о замене [выбывших сотрудников] чешский МИД пока не принял.

Памятник раздора

Весной этого года отношения России и Чехии, которые и без того были довольно неровными, резко испортились. Причиной этого стало решение властей в Праге демонтировать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Чешские власти утверждают, что это собственность пражского района Прага-6, так как сын скульптора Зденека Крыбыса уступил авторские права на монумент районному управлению города. Они включают в себя возможность проведения различных работ на этом мемориале.

В российском МИДе отметили, что «вопрос о судьбе памятника маршалу Коневу в Праге «не должен был решаться без согласования с Москвой». Согласно двустороннему договору о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, стороны обязуются обеспечивать сохранность воинских мемориалов.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, обязанность лежит на правительствах двух стран, поэтому ссылки чешского руководства на решения местных властей несостоятельны.

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К слову, руководство страны без энтузиазма отнеслось к решению столичных властей. Так, президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника глупостью незначительных политиков, напомнив, что Конев освободил от нацистов не только чешскую столицу, но и концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

В Москве же этот шаг не только раскритиковали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично») против инициаторов сноса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к своему коллеге — министру обороны Чехии с просьбой передать России памятник полководцу-освободителю, но получил отказ. В Праге заявили, что монумент — собственность города. Впрочем, не исключено, что это неокончательное решение.

15 июня по итогам консультаций в МИД РФ посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька заявил, что через несколько недель Москва и Прага озвучат свое решение по ситуации с демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу. «Мы обсуждали вопросы начала консультаций между чешской стороной и российской стороной. Это будет касаться всех наших двусторонних вопросов: политических, протокольных и технических», — отметил дипломат, уточнив, возвращение памятника Коневу в Россию станет главным вопросом на этих переговорах, которые начнутся через несколько недель.

Чемоданчик с ядом

Ситуация вокруг монумента советскому маршалу спровоцировала еще один скандал между Москвой и Прагой — шпионский.

Популярный чешский журнал Respekt вышел с сенсационной статьей, в котором сообщил, что в разгар пандемии коронавируса в Прагу якобы прилетел «сотрудник российских спецслужб», в чемодане которого находился яд рицин — так Москва «решила отомстить инициаторам сноса монумента».
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Мужчину встретила машина из российского посольства в Чехии и отвезла на территорию диппредставительства.

Позже местные СМИ опубликовали имя россиянина — им якобы был Андрей Кончаков. К политикам, причастным к сносу монумента и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова, — мэру Праги Зденеку Гржибу и главе района, в котором находился монумент, Ондржею Коларжу, на всякий случай приставили круглосуточную охрану.

Впрочем, на пресс-конференции 5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не привел доказательств того, что на чешских политиков действительно готовилось покушение, намекнув лишь, что вся история, вероятно, была следствием междоусобицы в российском посольстве в Чехии. Бабиш добавил, что один из сотрудников российского диппредставительства преднамеренно отправил в чешскую службу безопасности ложную информацию о запланированном нападении на местных политиков.

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Об Андрее Кончакове подробно написало чешское издание Hospodarske Noviny. Его называли главой Российского центра науки и культуры (РЦНК), а также одновременно и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, писали, что у россиянина дипломатический паспорт и ранг секретаря российского посольства. Помимо этого, упоминался еще один сотрудник РЦНК — Игорь Рыбаков, который считался подчиненным Кончакова. Рыбакова Hospodarske Noviny называет «начальником отдела», отмечая, что он «отвечает за образование и науку».

Чешское издание Denik N написало о непростых отношениях между коллегами, отмечая, что «между ними возникла неприязнь, переросшая во враждебность», и именно Рыбаков «распространял критику в адрес Кончакова, утверждая, что тому не хватает компетентности и он незаконно занимает должность руководителя центра». Помимо этого, издание со ссылкой на четыре источника утверждает, что подчиненный сообщил чешским спецслужбам о приезде дипломата и предполагаемом яде в его чемодане. Сам Рыбаков это категорически отрицает, заявляя, что всегда высказывает всё в лицо, а не пишет анонимно.

В российском посольстве все обвинения чешских властей отвергли, указав, что ни один российский дипломат не прибывал в Прагу с середины марта.
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В Россотрудничестве произошедшее назвали «сфабрикованной провокацией и недружественным шагом, изначально основанном на бездоказательных обвинениях в СМИ». В МИД РФ добавили тогда, что чешские власти «без каких-либо на то оснований нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям». «Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», — прокомментировали тогда во внешнеполитическом ведомстве высылку из Праги двух российских дипломатов.

Не по размеру

В ноябре 2018 года чешские власти выразили недовольство размерами диппредставительства РФ, сообщив, что, по мнению местного населения, «российское посольство слишком велико». Местный МИД стал проверять число сотрудников в российской дипмиссии и количество автомобилей, зарегистрированных посольством. По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, оно «должно соответствовать размеру такой страны, как Чешская Республика».

Как заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, дипломатический скандал, разразившийся между Москвой и Прагой, негативным образом скажется на дальнейших отношениях между ними.

Он отметил, что они были дружественными еще с советских времен. «Мы были очень близкими странами с Чехословакией. Но очевидно, что те, кто режиссирует геополитическую ситуацию в Восточной Европе, стремятся вбить клин между Россией и всеми нашими соседями в этом регионе», — заявил депутат. Он добавил, что до недавнего времени Чехия сохраняла относительный нейтралитет в отношении России.

«Но, видимо, это не устраивает западных кураторов Праги. Поэтому путем различных махинаций, вбросов и заведомо ложной информации через СМИ, через спецслужбы всячески вбивается клин между нашими странами», — подчеркнул парламентарий, призвав политическое руководство России и Чехии предпринять меры, для того чтобы сохранить дружественные отношения, несмотря на влияние со стороны.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что в чешской правящей элите нет единой позиции относительно того, как выстраивать отношения с Россией: точки зрения президента страны Милоша Земана и премьер-министра Андрея Бабиша расходятся. «Есть те, кто заинтересован в сотрудничестве с Москвой, но есть и те, кто критикует Россию. Усугубил ситуацию инцидент с памятником маршалу Коневу, привлекший большое внимание и использованный в каком-то смысле для нагнетания антироссийских настроений», — рассказал эксперт «Известиям».

По мнению политолога, скорее всего, нынешнее обострение между Москвой и Прагой продлится не долго. «Это, скорее всего, такая политическая конъюнктура. Но тем не менее это отражает ту общую атмосферу информационной войны, которая ведется [против России] и в которой значительная часть чешского руководства, к сожалению, тоже участвует», — добавил Кортунов.

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