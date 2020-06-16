Проверку пройдут не все

В понедельник ЦИК опубликовал новую версию рекомендаций по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19.
Напомним, на заседании 2 июня ЦИК утвердил порядок общероссийского голосования по конституционным поправкам, подготовленный согласно рекомендациям Роспотребнадзора. К обязательным мерам безопасности на участках относилось измерение температуры голосующим гражданам, наличие масок, перчаток, санитайзеров и одноразовых ручек, дезинфицирующего коврика и разметки социального дистанцирования.
Всех членов комиссий планировалось обязать сдать тесты на COVID-19, однако, как ранее сообщал «Ъ», это оказалось трудновыполнимой задачей.
Так, например, в избиркоме Башкирии «Ъ» заявили, что протестировать 33 тыс. членов местных ТИК и УИК «просто нереально». В ряде регионов выяснилось, что средства на проведение такого тестирования в бюджете отсутствуют. Неделю назад глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила «Ъ», что ей известно об этих проблемах и в рекомендации «в ближайшие дни будут внесены ряд изменений». Тогда же источник «Ъ», близкий к администрации президента, сообщил, что вопросы организации тестирования могут быть оставлены на усмотрение региональных властей.
В новых рекомендациях ЦИКа, опубликованных в понедельник, говорится:
«Обследование членов избирательных комиссий на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР проводится при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, в соответствии с предписаниями главных государственных врачей территорий».
В Роспотребнадзоре комментировать изменения не стали и порекомендовали обратиться в Центризбирком. Источник в ЦИКе сообщил «Ъ», что решение проводить тестирование по рекомендации врачей обусловлено «значительными различиями в эпидемической обстановке от региона к региону»: «В некоторых субъектах заболеваемость отмечается на очень низком уровне, а где-то, наоборот, очень много заболевших и люди опасаются выходить из дома. Поэтому было бы нецелесообразно обязать избирательные комиссии тратить бюджетные средства на поголовное тестирование всех сотрудников, задействованных на голосовании. Рекомендацию в данном случае, как и во всех случаях, касающихся здоровья граждан, должны давать врачи, а не члены избирательных комиссий».
Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин предположил, что ЦИК скорректировал рекомендации по профилактике рисков, получив информацию об эпидемиологической ситуации в регионах.
В обновленном документе смягчен характер рекомендаций организации голосования на свежем воздухе.
В первом варианте такой вид голосования рекомендовался как предпочтительный, причем с использованием веранд, армейских палаток, тентов и иных приспособлений для защиты от погодных условий. Теперь же указывается, что голосование на свежем воздухе можно организовать «в ряде случаев», если традиционное помещение не полностью соответствует требованиям эпидемиологической безопасности.
В рекомендациях остается требование выделения специального помещения под «обсерватор» на случай, если на участок придет человек с признаками ОРВИ, и требование о регулярной влажной уборке помещения для голосования с дезинфекцией всех поверхностей. Однако в прошлой версии предлагалось это делать каждый час, устраивая перерыв в голосовании. Предполагалось, что вся документация на этот перерыв будет убираться в сейф.
Теперь же подчеркивается, что процесс голосования на время уборки прерываться не должен, а за сохранность документации будет отвечать председатель комиссии в присутствии наблюдателя.
В обновленной версии рекомендаций также указывается, что гражданин должен предъявить паспорт из своих рук, но на таком расстоянии, которое позволит члену комиссии разглядеть указанные в нем данные.
В прошлой версии этого уточнения не было, и это привело к появлению опасений, что с дистанции в полтора-два метра член комиссии не сможет сверить паспортные данные избирателя с данными в списке.
Ксения Веретенникова, Ангелина Галанина, Елена Рожкова