Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
28В Москве отменен режим самоизоляции
16Ликвидация ЧС в Норильске
11:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Проверку пройдут не все

Центризбирком решил отказаться от идеи всеобщего тестирования членов избирательных комиссий на коронавирус во время голосования по поправкам к Конституции 1 июля. Теперь проверка будет проводиться «в случае необходимости», если этого потребует эпидемиологическая ситуация в регионе.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 16.06
Инфицировано545 458+8 248
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
2.0615.06
Скончалось7 284+193
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
2.0615.06
Выздоровело294 306+9 767
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
2.0615.06
Инфицировано8 044 683+129 348
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
2.0615.06
Скончалось437 131+3 641
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
2.0615.06
Выздоровело3 883 243+105 084
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
2.0615.06
Идёт загрузка
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В понедельник ЦИК опубликовал новую версию рекомендаций по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19.

Напомним, на заседании 2 июня ЦИК утвердил порядок общероссийского голосования по конституционным поправкам, подготовленный согласно рекомендациям Роспотребнадзора. К обязательным мерам безопасности на участках относилось измерение температуры голосующим гражданам, наличие масок, перчаток, санитайзеров и одноразовых ручек, дезинфицирующего коврика и разметки социального дистанцирования.

Всех членов комиссий планировалось обязать сдать тесты на COVID-19, однако, как ранее сообщал «Ъ», это оказалось трудновыполнимой задачей.

Так, например, в избиркоме Башкирии «Ъ» заявили, что протестировать 33 тыс. членов местных ТИК и УИК «просто нереально». В ряде регионов выяснилось, что средства на проведение такого тестирования в бюджете отсутствуют. Неделю назад глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила «Ъ», что ей известно об этих проблемах и в рекомендации «в ближайшие дни будут внесены ряд изменений». Тогда же источник «Ъ», близкий к администрации президента, сообщил, что вопросы организации тестирования могут быть оставлены на усмотрение региональных властей.

Читайте также
Новозеландский эпидемиолог назвал три ошибки Швеции в борьбе с COVID-19

В новых рекомендациях ЦИКа, опубликованных в понедельник, говорится:

«Обследование членов избирательных комиссий на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР проводится при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, в соответствии с предписаниями главных государственных врачей территорий».

В Роспотребнадзоре комментировать изменения не стали и порекомендовали обратиться в Центризбирком. Источник в ЦИКе сообщил «Ъ», что решение проводить тестирование по рекомендации врачей обусловлено «значительными различиями в эпидемической обстановке от региона к региону»: «В некоторых субъектах заболеваемость отмечается на очень низком уровне, а где-то, наоборот, очень много заболевших и люди опасаются выходить из дома. Поэтому было бы нецелесообразно обязать избирательные комиссии тратить бюджетные средства на поголовное тестирование всех сотрудников, задействованных на голосовании. Рекомендацию в данном случае, как и во всех случаях, касающихся здоровья граждан, должны давать врачи, а не члены избирательных комиссий».

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин предположил, что ЦИК скорректировал рекомендации по профилактике рисков, получив информацию об эпидемиологической ситуации в регионах.

Видео
Москва переходит к очередному этапу снятия ограничений

В обновленном документе смягчен характер рекомендаций организации голосования на свежем воздухе.

В первом варианте такой вид голосования рекомендовался как предпочтительный, причем с использованием веранд, армейских палаток, тентов и иных приспособлений для защиты от погодных условий. Теперь же указывается, что голосование на свежем воздухе можно организовать «в ряде случаев», если традиционное помещение не полностью соответствует требованиям эпидемиологической безопасности.

В рекомендациях остается требование выделения специального помещения под «обсерватор» на случай, если на участок придет человек с признаками ОРВИ, и требование о регулярной влажной уборке помещения для голосования с дезинфекцией всех поверхностей. Однако в прошлой версии предлагалось это делать каждый час, устраивая перерыв в голосовании. Предполагалось, что вся документация на этот перерыв будет убираться в сейф.

Теперь же подчеркивается, что процесс голосования на время уборки прерываться не должен, а за сохранность документации будет отвечать председатель комиссии в присутствии наблюдателя.


В обновленной версии рекомендаций также указывается, что гражданин должен предъявить паспорт из своих рук, но на таком расстоянии, которое позволит члену комиссии разглядеть указанные в нем данные.

В прошлой версии этого уточнения не было, и это привело к появлению опасений, что с дистанции в полтора-два метра член комиссии не сможет сверить паспортные данные избирателя с данными в списке.

Ксения Веретенникова, Ангелина Галанина, Елена Рожкова

Мишустин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране
Во время загрузки произошла ошибка.
11:23 (мск)© Ньюстюб
 Сразу в нескольких городах России отменили парад Победы: в чем дело
Люди с этой группой крови наименее уязвимы к коронавирусу
В России выявили более 8200 новых случаев коронавируса
Врачи назвали защищающие легкие от коронавируса продукты
Между Москвой и Прагой разгорается дипломатический скандал
«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР
Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
«Современник» прокомментировал ДТП с участием актера Ефремова
Здоровье
12 актеров, карьеры которых погубил алкоголь Михаил Ефремов — далеко не первый.
Hi-Tech
Как выглядит Земля с поверхности Марса (фото) На Красной планете бывают удивительно яркие ночи
Горячие темы на Авто
Замечаю (уже давно)-- 457
Тут финансисты есть? 273
Прогулка. родина 217
Вирус вирусом, а что с кинопрокатом будет??? 79
Кино
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Дети
Два тяжелых диагноза: как мама с дочкой вместе борются за жизнь Как кому-то в голову могло прийти разлучить их?
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Новости партнеров
Ест свиные обрезки: как легендарная актриса России прозябает в нищете
«Нет слов»: что увидел астролог в будущем России
Что стало с девочкой, которую шесть лет держали в больнице богатые родители
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь