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12:35 (мск), источник: Газета.Ру

Федеральные власти США решили вернуть смертную казнь

Власти США впервые за 17 лет приведут в исполнение смертные приговоры. Соответствующее распоряжение подписал генпрокурор Уильям Барр. Казнены будут четверо убийц, лишивших жизни детей. Двое из них признаны виновными в изнасиловании. Все приговоры будут приведены в исполнение через два с половиной месяца.

Источник: AP 2020

Смертные приговоры в отношении четырех преступников, осужденных федеральным судом, приведут в исполнение в США в середине июля и конце августа. Как сообщает ТАСС, такое распоряжение дал генеральный прокурор США Уильям Барр.

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«Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами», — подчеркнул глава американского Минюста Барр.

По словам генпрокурора США, власти обязаны исполнить приговор ради жертв ужасных преступлений и их семей. Казнь ждет четырех преступников — детоубийц, среди которых двое были признаны виновными также в изнасиловании несовершеннолетних.

Федеральные власти Соединенных Штатов в последний раз приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий — не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом на уровне штатов смертная казнь применялась.

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп призвал вернуть смертную казнь после массовых расстрелов в городах Дейтон и Эль-Пасо. По мнению американского лидера, высшая мера наказания должна вернуться в отношении тех, кто совершил массовые убийства на почве ненависти:

Наш народ должен единогласно осудить расизм, нетерпимость и идеологию белого превосходства. Эти зловещие идеологии необходимо победить. Ненависти не место в Америке.

При этом Трамп указал на роль интернета в процессе радикализации населения США и призвал прекратить «восхваление насилия», обвинив в его пропаганде компьютерные игры.

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«Сегодня слишком просто для фрустрированной молодежи окружить себя культурой, которая воспевает насилие», — сказал президент Соединенных Штатов.

В апреле 2020 года Апелляционный суд США округа Колумбия поддержал администрацию Трампа в ее требовании казнить преступников, осужденных на федеральном уровне.

Генпрокурор США Уильям Барр уже приказывал возобновить проведение смертных казней за «федеральные» преступления еще за несколько месяцев до этого — но решение было обжаловано в судебном порядке.

Часть дел в США рассматривается судьями на уровне штатов, часть — на федеральном уровне, среди них дела о терроризме и прочих тяжких преступлениях. На уровне штатов к высшей мере наказания в Америке приговорены порядка 2,5 тыc. преступников.

В США казнят пятью способами, в разных штатах по-разному: через повешение, на электрическом стуле, через расстрел, удушение в газовой камере и с помощью смертельного укола. С начала 2000-х годов основной способ — инъекция яда, однако иногда используется и электрический стул. При этом в 23 штатах смертная казнь запрещена — к ним относятся Нью-Йорк, Нью-Джерси и федеральный округ Колумбия.

По данным общественной организации Death Penalty Information Center, смертная казнь обходится американским властям в 1,5−4 раза дороже иных форм наказания.

Как рассказывал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон, на исполнение смертного приговора в Штатах уходят миллионы долларов:

Смертная казнь — огромная нагрузка на бюджет, которую не каждый штат в силах вынести. Например, Нью-Джерси в свое время отказался от подобного наказания. Власти посчитали, что каждый приговор обходится им в сумму около $4 млн. В разы дешевле посадить преступников на пожизненный срок.

Причина дороговизны процесса кроется в тщательном судопроизводстве. Дело в том, что суды вынуждены серьезнее подходить к процедуре, не один год анализировать состав преступления, собирать доказательства и только после этого выносить приговор. Причем ограничений по срокам рассмотрения нет, поэтому процесс может затянуться хоть на 20 лет.

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«Каждый смертный приговор родственники приговоренного заваливают апелляциями. В итоге из 10 приговоров исполняется максимум 1−2 штуки, что только приводит к миллионным тратам на судопроизводство, а преступника еще и содержат в тюрьме пожизненно на бюджетные деньги», — отмечал эксперт.

Добавим, что в мире уже пятый год подряд по числу казненных лидирует Иран: за 2018 год в стране власти умертвили 253 человека, включая семь несовершеннолетних правонарушителей. На втором месте Саудовская Аравия, которая приговорила к смерти 149 осужденных, замыкает тройку лидеров Вьетнам, где за прошлый год было приведено в исполнение 85 смертных приговоров.

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