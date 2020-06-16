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11:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами «жить можно»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал ситуацию в экономике страны фразой «жить можно». Его слова приводит БЕЛТА.

Источник: AP 2020

Он отметил, что возможности для развития в этой сфере все еще есть, главное, чтобы страны мира поскорее сняли ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, так как экономика Белоруссии ориентирована на экспорт.

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Лукашенко призвал не опасаться роста цен на углеводороды. «Слава богу, и нефти хватает в мире — бери не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками», — заявил он.

Кроме того, белорусский лидер рассказал, что мировая общественность заинтересована в изучении белорусского опыта борьбы с коронавирусом. По его словам «то ли Всемирный банк то ли еще кто», готовы выделить финансовую поддержку стране в размере 300 миллионов долларов. «Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки. «Мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть», — сказал Лукашенко, отметив, что в республике находится много гибнущей древесины, а торф и опилки «буквально валяются под ногами».

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