В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

«Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости», — сказано в пояснительной записке к проекту.
Предложения могут внести в гл. 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». Ее название при этом изменится на «Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы».
В законопроекте предлагается:
Как стало известно «Ъ», накануне внесения законопроекта приемная председателя партии «Единая Россия» провела социологический опрос, из которого выяснилось, что 41% респондентов после снятия ограничений готовы продолжить работать удаленно.