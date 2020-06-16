Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
15:02 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы. Изменения предполагается внести в гл. 49.1 Трудового кодекса России, следует из электронной базы данных Думы.

Источник: Reuters

«Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Предложения могут внести в гл. 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». Ее название при этом изменится на «Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы».

В законопроекте предлагается:

  • отказаться от требования подписывать трудовой договор с использованием электронной цифровой подписи и предоставить возможность заключать договор на бумаге;
  • исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий договора, так как рабочее место может находиться везде, где есть интернет;
  • предусмотреть право работника не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенное время.

Как стало известно «Ъ», накануне внесения законопроекта приемная председателя партии «Единая Россия» провела социологический опрос, из которого выяснилось, что 41% респондентов после снятия ограничений готовы продолжить работать удаленно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Безработица и коронавирус
 Расстрел сотрудника ГИБДД в Москве: причины и подробности
Сразу в нескольких городах России отменили парад Победы: в чем дело
В России выявили более 8200 новых случаев коронавируса
США разрушили нефтяной рынок союзника России
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
Самец черепахи Диего спас свой вид от вымирания
Под Казанью опрокинулась фура с пивом (фото)
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Узнали «Гуся» из Электроника? Фото 40 лет спустя
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
Почему новая PS5 такая огромная: найден ответ Next-gen требует особого подхода из-за значительно возросшей мощности консолей
Авто
Три бюджетных Chevrolet появятся на российском рынке Автомобили будут стоить от семи сотен тысяч рублей, их выпуск налажен в Узбекистане
Кино
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Я до сих пор жалею, что спустя 25 лет пошла на встречу одноклассников
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подруга Ефремова актриса Белоусова сбежала с места ДТП
Популярные темы на «Детях»
Что у вас интересного? 211
Подарок молодому папе) 145
Устала. Нет сил. 116
У всех девочки 6-7 лет занимаются спортом? 109
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Новости партнеров
Талант Ефремова оказался одним большим фейком: честный обзор
У убитого Ефремовым водителя оказалось две жены: которая настоящая
Очевидец рассказал, кто сидел в машине с Ефремовым
Почему Норкин так вел себя на похоронах жены
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь