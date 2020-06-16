Евросоюз призвал расследовать военные преступления армии Хафтара

Представитель Брюсселя заявил, что обнаружение восьми массовых захоронений в районе Тархуны вызывают серьезную озабоченность. По его словам, необходимо провести расследование для проверки найденных останков, а затем привлечь к суду виновных. Боррель также призвал воюющие в Ливии стороны прекратить боевые действия и вернуться к процессу урегулирования под эгидой ООН.
5 июня сообщалось, что силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии, признанного международным сообществом, захватили Тархуну — последний оплот ЛНА возле Триполи. После этого войска ПНС обнаружили массовые захоронения.
В ПНС вскоре заявили о намерении захватить Сирт и район аль-Джуфра — по словам главы МВД ПНС Фатхи Башаги, у России есть планы создать военные базы на основе расположенных там двух объектов.
Силы ПНС продолжают теснить подразделения ЛНА при помощи Турции, которая, в частности, обеспечивает триполийской армии поддержку с воздуха. Армия Хафтара, по данным Пентагона, в конце мая получила из России как минимум 14 боевых самолетов, в числе которых истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24. Применялась ли данная техника в последних боях за Сирт, неясно.
ЛНА под руководством фельдмаршала Хафтара с апреля прошлого года вела наступление на Триполи, поставив своей целью свержение ПНС, однако ей это так и не удалось.