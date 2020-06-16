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16:27 (мск), источник: РБК

Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск

Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 подозреваемый, действуя по предварительному сговору с группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины», — говорится в сообщении.

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Задержанных украинцев, утверждает Генпрокуратура, доставляли в специально отведенное здание в Славянске, где «пытали, наносили побои и ножевые ранения, применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию». По данным Киева, в результате погибли не менее трех человек.

Уголовное дело в отношении Стрелкова заведено по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение. В Генпрокуратуре Украины отметили, что такие преступления являются нарушением Женевской конвенции и не имеют срока давности.

Стрелков объявлен в розыск, суд дал санкцию на его задержание.

Игорь Стрелков уволился в 2013 году из ФСБ в звании полковника. Он служил в Боснии, Приднестровье и Чечне. С мая по август 2014 года Стрелков был министром обороны самопровозглашенной ДНР, позднее возглавил движение «Новороссия».

За свое участие в конфликте на востоке Украины включен в черный список США и Евросоюза, предусматривающий запрет на въезд и арест активов.

Стрелков проходит по еще одному расследованию, связанному с вооруженным конфликтом в Донбассе, — о крушении рейса MH17 в 2014 году. Он является одним из четырех подозреваемых по этому делу. Трое остальных — экс-глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Дубинского Леонид Харченко. По версии международной следственной группы, они ответственны за переброску зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России в Донбасс, из которого предположительно был сбит самолет.

Как интервью Игоря Гиркина можно использовать против него в судах
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16:41 (мск)© Ньюстюб
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