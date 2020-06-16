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19:02 (мск), источник: Интерфакс

Министр юстиции Турции выступил за превращение Святой Софии в мечеть

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор Святой Софии, ныне имеющий статус музея, снова стал мечетью.

Источник: AP 2020

В интервью агентству «Анадолу» он заявил, что открыть собор для мусульманской молитвы — «наше общее желание, таким было желание султана Мехмета (завоевавшего Константинополь — ИФ)».

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Он напомнил, что вопрос о будущем Святой Софии рассмотрит в начале июля Госсовет страны, и отметил, что другие государства не вправе диктовать Турции, как ей поступать с этим собором.

29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в Святой Софии состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ЦК правящей Партии справедливости и развития изучить возможность превращения Софии в мечеть.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 году собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Русской православной церкви выразили надежду на то, что нынешний музейный статус собора Святой Софии в Стамбуле не будет изменен, и храм не будет снова превращен в мечеть.

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