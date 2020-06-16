23:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Если копы кое-где у нас порой
Дональд Трамп предложил реформу американской полиции.
Президент США Дональд Трамп обнародовал указ, который должен был, с одной стороны, реформировать полицию, удовлетворив тем самым требования протестующих, а с другой — не вызвать раздражения у стражей порядка. «Ъ» изучил президентскую инициативу.
«Лишить полицию финансирования!» — такой лозунг все чаще звучит на протестных акциях, развернувшихся в США после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда. Новый указ, подписанный Дональдом Трампом, словно в пику протестующим должен полицейских денег не лишить, а, наоборот, выделить дополнительные средства тем департаментам в правоохранительных органах, которые руководствуются «лучшими практиками».
«Нам надо найти компромисс, но я выступаю решительно против радикальных и опасных попыток лишить денег или расформировать наши полицейские департаменты», — заявил глава государства, пообещав стране «безопасное будущее для американцев всех рас, религиозных предпочтений, цветов кожи и убеждений». «Американцы уверены, что мы должны поддержать наших храбрых мужчин и женщин в синей форме, которые берегут наши улицы и нашу безопасность», — сказал Трамп.
Это позволит избежать ситуаций, когда сотрудник переходит из одного департамента в другой, начиная карьеру «с чистого листа». Кроме того, полицейским настоятельно рекомендуют брать с собой социальных работников на вызовы, связанные с наркопотребителями, бездомными или душевнобольными людьми.
Указ разрабатывался в тесном контакте с представителями полиции, мэрами, консервативными афроамериканцами, религиозными деятелями и семьями жертв полицейского насилия. Во время подписания, правда, из всего этого внушительного списка президента окружали лишь полицейские. Примечательно, что в указе Дональда Трампа не говорится о разном подходе полицейских к работе с белыми и чернокожими жителями США, что несколько расходится с демократическим видением ситуации. То есть президент считает, что проблема не в системе, в основе которой лежат расовые предубеждения, а в том, что убийства невинных людей — дело рук недобросовестных сотрудников.
Заканчивая речь, президент призвал законодателей продолжить работу и заняться более глубокой реформой правоохранительной системы страны.
Такая работа уже идет: неделю назад американские демократы представили законопроект «О правосудии в полицейской работе-2020». В нем предложено не только создать национальную базу полицейских проступков, но также запретить удушающие захваты (об этом же, впрочем, упомянул и Дональд Трамп) и обыски без предупреждения по делам о наркотиках, а также положить конец так называемому расовому профилированию — задержаниям, обыскам и отнесению к числу подозреваемых исключительно по признаку расы или этнического происхождения. Налицо отличный от президентского подход: демократы считают виновной в эксцессах именно систему, а не «плохих копов».
Предусматривался даже пункт, ликвидирующий «условный иммунитет» полицейских: сейчас им могут быть предъявлены обвинения, если их действия были направлены на «умышленное» нарушение конституционных прав гражданина. В законопроекте предлагается использовать другую формулировку: «осознаваемое (нарушение.— “Ъ”) или допущенное
«Мученическая смерть Джорджа Флойда вынудила американское общество испытать момент национального горя, и сегодня мы скорбим о чернокожих американцах, павших жертвами полицейской жестокости. Этот момент перерастает в движение, движение национального действия», — заявила неформальный лидер Демократической партии Нэнси Пелоси.
Представляя свой законопроект, демократы, однако, не то что не консультировались с республиканцами — они их даже не уведомили о своих намерениях. Критика из рядов консерваторов в основном касалась именно ликвидации «условного иммунитета»: эта мера виделась враждебной по отношению к стражам порядка. «Демократы хотят лишить вас финансирования, но республиканцы никогда не предадут вас», — написал в Twitter лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти.
Стоит отметить, что республиканцы и Дональд Трамп продолжают утверждать, что Демократическая партия хочет лишить полицию финансирования, однако эта позиция высказывается лишь радикальными левыми из числа протестующих, и ни Нэнси Пелоси, ни Джо Байден — наиболее вероятный демократический кандидат в президенты — ее не поддерживают.
Сами республиканцы вскоре также обещают представить свой собственный законопроект, призванный исправить ситуацию с полицейским насилием. Он, как и указ, в первую очередь отдает приоритет в решении проблем на уровень штатов. «Именно поэтому мы постарались найти лучшие практики по всей стране и дать соответствующие рекомендации департаментам, которым необходима более качественная перспектива по вопросу применения силы. В законе это будет, но я не думаю, что мы
Алексей Наумов