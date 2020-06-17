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04:15 (мск), источник: RTVi

КНДР намерена разместить военных в районе Кэсона на границе с Южной Кореей

Северная Корея вновь введет военных в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей. Об этом 17 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2020

«Будут усилено боевое дежурство артиллерийских частей, дислоцированных на всех фронтах, включая юго-западный морской фронт, и на всем протяжении фронта уровень боеготовности будет поднят до наивысшего», — сказал представитель Генштаба КНДР.

Кроме того, КНДР намерена возобновить все виды военных учений у границы с Южной Кореей.

Центральное телеграфное агентство утверждает, что Южная Корея предлагала отправить в Северную Корею спецпосланников для переговоров с лидером страны Ким Чен Ином, но получила отказ.

В июне северокорейские власти обвинили Сеул в неспособности помешать перебежчикам сбрасывать антипхеньянские листовки в приграничных районах. 9 июня КНДР заблокировала линии связи с Южной Кореей. 16 июня Северная Корея взорвала здание Межкорейского отделения связи в пограничном городе Кэсон.

Потепление в отношениях между КНДР и Южной Кореей началось в 2018 году. В конце апреля в Пханмунджоме президент Южной Кореи Мун Чже Ин и глава КНДР Ким Чен Ын впервые встретились. Они подписали совместную декларацию о нормализации отношений.

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