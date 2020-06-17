09:39 (мск), источник: РБК
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Бывший премьер сравнил нынешнюю ситуацию с кризисами прошлых лет. По его мнению, часть проблем носит временный характер, а потому восстановление может быть быстрым.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса. В частности, бывший глава правительства отметил, что Россия на фоне мирового кризиса испытывает воздействие сразу трех экономических шоков.
«Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он. При этом он напомнил, что «за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары»: как на исходе XX века, так и в 2008—2009-м и в 2014—2015 годах.
«А значит, нетрудно просчитать влияние этого шока на экономику и определить наиболее действенные меры для снижения негативных последствий», — считает Медведев.
Медведев считает, что внешне случившееся напоминало ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности. Однако он подчеркнул, что в данном случае закрытие предприятий было результатом внеэкономических решений. «Привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», — считает Медведев.
По мнению бывшего премьера, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро, если этому не помешают новые волны эпидемии.
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008—2009 годах. Но и эти проблемы, по его мнению, носят временный характер, поскольку снижение объемов экспорта связано с ограничительными мерами и временным разрывом хозяйственных и логистических связей. Медведев предупредил, что в случае новой вспышки пандемии по мировой экономике будет нанесен сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами.
«Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт», — отметил Медведев.
Заместитель председателя Совбеза также назвал основные принципы
«Конечно, объем мер государственной поддержки должен быть по возможности сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесет неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса», — признал Медведев.