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09:39 (мск), источник: РБК

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Бывший премьер сравнил нынешнюю ситуацию с кризисами прошлых лет. По его мнению, часть проблем носит временный характер, а потому восстановление может быть быстрым.

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Источник: AP 2020

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса. В частности, бывший глава правительства отметил, что Россия на фоне мирового кризиса испытывает воздействие сразу трех экономических шоков.

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть.

«Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он. При этом он напомнил, что «за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары»: как на исходе XX века, так и в 2008—2009-м и в 2014—2015 годах.

«А значит, нетрудно просчитать влияние этого шока на экономику и определить наиболее действенные меры для снижения негативных последствий», — считает Медведев.

Вторым шоком он назвал регуляторные решения государства, связанные с попыткой замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Медведев считает, что внешне случившееся напоминало ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности. Однако он подчеркнул, что в данном случае закрытие предприятий было результатом внеэкономических решений. «Привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», — считает Медведев.

По мнению бывшего премьера, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро, если этому не помешают новые волны эпидемии.

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Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008—2009 годах. Но и эти проблемы, по его мнению, носят временный характер, поскольку снижение объемов экспорта связано с ограничительными мерами и временным разрывом хозяйственных и логистических связей. Медведев предупредил, что в случае новой вспышки пандемии по мировой экономике будет нанесен сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами.

«Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт», — отметил Медведев.

Заместитель председателя Совбеза также назвал основные принципы социально-экономической политики на этапе открытия экономики: снятие всех ограничений, поддержка наемных работников и индивидуальных предпринимателей, в том числе и посредством реформы трудового законодательства, снижение издержек, которые испытывают компании в связи с ведением бизнеса, упорядочение контрольно-надзорной деятельности, сохранение бюджетных обязательств.

«Конечно, объем мер государственной поддержки должен быть по возможности сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесет неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса», — признал Медведев.

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