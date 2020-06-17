Мишустин отменил более 450 постановлений и приказов времен СССР

Устаревшими были признаны правила обмена обуви, инструкции о заполнении дипломов выпускникам вузов, положения о привлечении консультантов к съемке фильмов и другие советские акты. Самый старый из них — приказ по Минздраву СССР «Об улучшении рентгенологической помощи» — датируется 1946 г.
Акты, отмененные новым постановлением, будут выходить из правовой базы поэтапно, в течение 2020 и 2021 гг. Последними, с 1 июля 2021 г., утратят силу устаревшие нормы о естественной убыли грузов, расценках на стоматологические работы, а также типовые положения о заповедниках и ботанических садах. Эти нормы и положения были приняты в 1981—1989 гг.
Устаревшие акты СССР и РСФСР отменяются в рамках так называемой регуляторной гильотины, инициированной прошлым премьером Дмитрием Медведевым в 2019 г. Процесс предусматривает отмену актов, приводящих к излишней зарегулированности бизнеса. Попытки избавить бизнес от проверок по советским нормам предпринимались с 2017 г., однако законопроект был принят Госдумой только в первом чтении и был отменен во время реализации «регуляторной гильотины».