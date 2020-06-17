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12:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров отрицает причастность к покушению на грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает, что покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию готовилось по его указанию. По его словам, если он действительно дает поручения, они исполняются.

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

При этом чеченский лидер посоветовал журналисту извиниться за оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина летом прошлого года.

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«На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают», — написал Рамзан Кадыров в Telegram. Он посоветовал Габунии «встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся», поскольку он «оскорбил не одного человека, а всех россиян». Кадыров призвал власти Грузии принять «меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина».

Накануне генеральный директор оппозиционной грузинской телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия заявил, что арестованный на днях грузинскими спецслужбами 38-летний выходец из Ингушетии Васамбег Боков якобы прибыл в Грузию, чтобы расправиться с журналистом этого канала Георгием Габунией. «Не исключено, что заказчиком этого покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее публично заявлял, что накажет Габунию», — сказал Гварамия. Грузинские силовики подтвердили арест гражданина России за подготовку заказного убийства.

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