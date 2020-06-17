16:38 (мск), источник: РИА Новости
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Ранее горячий завтрак или ужин пассажира
Норма отпуска алкогольных напитков также регулировалась отмененным приказом.
По нынешнему законодательству, перевозчик должен предоставить прохладительные и горячие напитки и питание. Горячий обед подают, если полет длится более трех часов, и далее каждые четыре часа в дневное время и каждые шесть — в ночное.
Меню составляют сами авиакомпании.
Перевозчик также может не предоставлять питание и напитки, если это указано в его правилах, а пассажир знал об этом до покупки билета.
Работа по отмене неактуальных норм идет в рамках механизма «регуляторной гильотины».